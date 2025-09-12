En diferentes procedimientos se detuvo a dos personas con antecedentes

La Policía de Corrientes informó que este viernes detuvo a dos personas en diferentes operativos realizados en la capital correntina.

La primera detención ocurrió en inmediaciones de avenida José Hernández y calle Cafayate, donde una persona intentó robar en un local comercial. Por tal motivo se identificó y demoró a un hombre de 31 años, que se constató registra antecedentes policiales.

Por otro lado, en un recorrido de prevención de delitos sobre avenida Maipú y calle Valparaíso, efectivos divisaron a una persona que observaba los domicilios de la zona y vehículos estacionados.

De tal manera se identificó y demoró a un hombre de 22 años, quien no supo justificar su presencia en el lugar. Tras las primeras averiguaciones se comprobó que poseía antecedentes.

Los demorados fueron trasladados a la comisaría correspondiente, donde se continúan con los trámites de rigor.