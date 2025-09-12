Día Nacional del Chamamé: Corrientes presenta un amplio cronograma de homenajes

El 19 de septiembre se conmemora el Día Nacional del Chamamé en honor a Mario del Tránsito Cocomarola, “Taita del Chamamé”. Para esta fecha, el Instituto de Cultura de Corrientes organiza una serie de actividades que se extenderán en distintos puntos de Corrientes y Buenos Aires, sumando también espacios de reflexión y proyección internacional.

Cronograma de actividades

Jueves 18 de septiembre

Merlo , Buenos Aires : Festival en el Teatro Enrique Santos Discépolo desde las 20, con Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Cuarteto Buenos Aires, La Orellana y Santiago Torres.

, : Festival en el Teatro Enrique Santos Discépolo desde las 20, con Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Cuarteto Buenos Aires, La Orellana y Santiago Torres. Corrientes Capital: Encuentro de la Cátedra Libre del Chamamé en el Patio de la Cultura Marité Salas (18 hs), con la temática “Chamamé de Orquesta” a cargo de los profesores Susana y Víctor Piñeiro, Belén Arriola y la Orquesta Juvenil del ISM.

Viernes 19 de septiembre

Buenos Aires : Gala y concierto en Radio Nacional con la Orquesta Sinfónica de Prefectura, Juan y Ernestito Montiel, Los Matuá Mercedeños, Matías Barbas, Las Damas del Litoral, Iris Mable y Jorge Suligoy.

: Gala y concierto en Radio Nacional con la Orquesta Sinfónica de Prefectura, Juan y Ernestito Montiel, Los Matuá Mercedeños, Matías Barbas, Las Damas del Litoral, Iris Mable y Jorge Suligoy. Senado de la Nación ( 18 hs): Celebración especial con música y danza.

18 hs): Celebración especial con música y danza. Corrientes Capital: Concierto de Los de Imaguaré en el Teatro Vera (21 hs), con Jorge Rojas como invitado especial.

Actividades complementarias

Presentación del proyecto de reestructuración del guión museográfico del Centro de Interpretación del Chamamé, Casa Ñanderekó (viernes 19, por la mañana).

Reunión virtual con autoridades de Punta Arenas (Chile) para proyectar una futura Fiesta del Chamamé.

Domingo 28 de septiembre

Buenos Aires: Presentación de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé en la Feria Internacional del Turismo (FIT), con la actuación del Cuarteto Buenos Aires (16.30 hs).

Con estas actividades, Corrientes celebra su música emblema reafirmando la vigencia del chamamé como patrimonio cultural y motor de integración regional.