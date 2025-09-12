Pidieron buscar con un georradar más restos óseos donde fue hallado enterrado un chico

La familia de Diego Fernández Lima, el joven de 16 años que desapareció en 1984 y fue encontrado enterrado en mayo pasado en una casa del barrio porteño de Coghlan, solicitó realizar una búsqueda de posibles restos óseos adicionales en el jardín donde se halló el cuerpo, mediante el uso de un georradar.

Según confirmaron fuentes judiciales, los abogados querellantes, Hugo Wortman Jofre y Tomas Brady -quienes representan a Javier Fernández, hermano de la víctima- pidieron que se inspeccione el terreno de la propiedad ubicada en avenida Congreso 3742.

Los letrados requirieron que esta nueva búsqueda cuente con la intervención de fuerzas de seguridad, como Gendarmería Nacional, para utilizar la tecnología de georradar y detectar posibles restos aún enterrados en el lugar.

Además, la querella planteó ante el Ministerio Público Fiscal otras medidas orientadas a reconstruir cómo terminó Fernández Lima sepultado en ese domicilio y si existe información relevante que pueda obtenerse tras 41 años de búsqueda.

El pedido contempla entrevistas a vecinos, un informe socioambiental de la familia Graf, la solicitud de planos y catastrales de la manzana, y la consulta sobre registros de actividades comerciales y posibles movimientos en la propiedad.

También, que se identifique a la persona que realizó el llamado al 911 alertando sobre el hallazgo, con el objetivo de que declare como testigo.