La foto de Mauro Icardi que expone la inseguridad de la China Suárez

El romance mediático entre Mauro Icardi y la China Suárez sigue dando material para todos los que la siguen de cerca. Conscientes de que cada movimiento suyo despierta charla, debate y polémica, el jugador mostró en redes sociales qué hizo con la demostración de amor hacia Wanda Nara que llevaba en su piel.

La novedad llegó en las últimas horas, cuando Icardi tomó la determinación de cubrir de manera definitiva los tatuajes que se había hecho años atrás, en pleno inicio de su historia con Wanda. En aquel entonces, se grabó el rostro de su pareja, su nombre en cursiva en el brazo y, además, las iniciales con la fecha de aniversario.

El resultado fue impactante: el delantero cubrió todo con tinta negra y encima se tatuó un zorro o una zorra. La prueba quedó en sus historias de Instagram, donde se mostró abrazado a la China y posando de manera evidente para destacar cómo luce ahora su brazo. “No había pose, entre ellos, si él no hacía pelotudez como para demostrar que se había tapado el tatuaje…”, marcó Natalie Weber en Pasó en América (América).

Las críticas no se hicieron esperar. Weber agregó: “Si Icardi se paraba de otra manera, podía parecer una sombra, tuvo que agarrarla a ella, ¡sí o sí!”. En paralelo, Sabrina Rojas lanzó su propia teoría sobre la actitud de la actriz: “Yo me la imagino a la China diciéndole ‘¿Cuándo te vas a sacar el tatuaje? ¡No soporto ver a Wanda mirándome! ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo?’”.

