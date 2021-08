Advierten riesgo “creíble y concreto” de otro ataque terrorista en Kabul

El presidente de EE. UU., Joe Biden, fue alertado ayer del riesgo “creíble y concreto” de un nuevo ataque terrorista en Kabul, una eventualidad que ha obligado a las fuerzas desplegadas en el aeródromo a reforzar las medidas de protección y seguridad. La advertencia, transmitida a Biden por comandantes y diplomáticos sobre el terreno durante la reunión diaria del consejo de seguridad nacional, y luego confirmada por el Pentágono, se produce apenas 24 horas después de que la rama local del Estado Islámico (Isis-K, en sus siglas inglesas) perpetrara una matanza en el lugar mientras miles de afganos intentan escapar del país. El Departamento de Defensa ha aclarado también que el jueves se produjo solo un atentado suicida a las afueras del aeropuerto de Kabul y no dos, como se informó inicialmente.

El balance de víctimas del ataque terrorista no ha hecho sino crecer con el paso de las horas: al menos 92 muertos, incluidos 13 soldados estadounidenses, la mayor baja sufrida por el Ejército de EE. UU. desde 2011, y la primera desde febrero del 2020, cuando Donald Trump y los talibanes acordaron la retirada. Entre los fallecidos figuraban también dos británicos. En el atentado, además, resultaron heridas decenas de personas. Algunas fuentes, como el diario The New York Times, elevan sin embargo, citando fuentes sanitarias afganas, a 170 el número de víctimas mortales.

“Nuestros comandantes también informaron al presidente y a la vicepresidenta sobre los planes para desarrollar objetivos del Isis-K. Los próximos días de esta misión serán los más peligrosos hasta la fecha. El presidente reafirmó ante los comandantes el mandato de llevar a cabo la operación [de evacuación] y proteger a nuestras tropas, y todos informaron de que cuentan con los recursos que creen necesarios para hacerlo de manera efectiva”, informó la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki. “Estamos preparados, a la expectativa de futuros ataques”, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, a los periodistas. “Seguimos muy de cerca esas amenazas, concretas, en tiempo real”, añadió.

Los más de 5.000 soldados estadounidenses desplegados en el aeródromo, con la función de garantizar las labores de evacuación, han ayudado a repatriar a más de 105.00 personas, entre estadounidenses y afganos, desde el pasado 15 de agosto; más de 12.000, en las últimas 24 horas: 8.500 en 35 vuelos estadounidenses y 4.000 en 54 vuelos de aliados de EE. UU., apuntó el Pentágono. Más de una veintena de países occidentales han completado sus planes de evacuación en los últimos días. Este jueves, la frecuencia de los vuelos era de uno cada 39 minutos. Según el Pentágono, hay cerca de 5.400 personas en el aeropuerto de Kabul esperando subirse a un vuelo.

EE. UU., mientras tanto, no planea modificar su calendario, con la fecha límite prevista del 31 de agosto. En un discurso a la nación en el que prometió venganza contra los terroristas, el presidente Biden reiteró este jueves que, aunque el operativo concluya el próximo martes, EE. UU. no abandonará a ninguno de sus ciudadanos deseoso de abandonar Afganistán a partir de esa fecha.

(JML)