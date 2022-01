Atenas le bajó la efectividad a Regatas y le quitó el invicto

Una noche en la que su efectividad no estuvo de su lado, Regatas Corrientes cayó en Córdoba. Ante Atenas fue 88 a 60. Se debe recordar que el equipo correntino, en lo que va de la temporada 2021-2022 de la Liga Nacional de Básquetbol, promedia por encuentro 85 puntos.

La victoria le permitió al Griego, que tuvo al puertorriqueño Jorge Luis “Georgie” Pacheco Ortiz como máxima figura (encestó 18 puntos, cedió tres asistencias), salió de la última posición de la tabla de valores y le cortó una racha de cuatro victorias consecutivas al Remero.

Regatas entró desorientado a la cancha ante un rival que le propuso un juego vertiginoso y que le cerró los caminos ofensivos con una buena defensa, para así arrancar el juego con un tremendo parcial de 19 a 4 en los primeros cuatro minutos. Piccato se hizo eco de la situación y aprovechó para mover el banco en busca de una reacción. Así, el “remero” mejoró notablemente para recortar con un parcial de 0 a 8 (19 a 12), que luego con un triple sobre el cierre de Mc Pherson dejó el puntaje final en 22 a 12.

El segundo periodo fue igual, con el mismo factor, un buen arranque del equipo local, que en apenas poco más de tres minutos estiró la máxima a 17, en el 32 a 15. El “remero” no encontró el camino en ataque, no pudo lastimar con el pick and roll, una de sus armas favoritas, y no tuvo una buena selección de tiro, lo que provocó una baja efectividad. En medio de ese desconcierto, el “griego” vio la luz para seguir golpeando con Mc Clenton y una variante de manos más para llegar a sacar 24 puntos, 45 a 21, con un minuto en el reloj. En el final un doble de McGhee dejó el resultado 45 a 23.

El descanso sirvió para que los correntinos acomoden el tablero y corrijan las falencias del primer tiempo. Salió con otra actitud, un juego mucho más ordenado, una defensa más pensante, y sobre todo mayor efectividad en el canasto, llegando a descontar así y ponerse 51 a 38 promediando el parcial. La cosecha “remera” continuó pasándose bien la pelota, y en el mejor momento una bomba de Piñero bajó la distancia a un solo dígito, 52 a 49, con tres en el reloj. Sin embargo, el local volvió a levantarse y retomó una diferencia más favorable, cerrando así 60 a 45 el tercer capítulo.

El “fantasma” siguió buscando con los mismos argumentos, pero su rival para ese entonces ya estaba crecido anímicamente y eso imposibilitó acortar la brecha. Atenas tuvo un gran momento, teniendo como eje la intensidad y la agresividad, disputando cada pelota y cada rebote como si fuera el último. Así, el local encaminó su victoria que al cierre quedó.

La derrota significó la séptima en la Liga Nacional, y además cortó el envión de cuatro partidos ganados seguidos del “fantasma”. El viernes, los correntinos cerrarán la gira frente a Instituto buscando volver a la victoria.