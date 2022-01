Cayó la reunión de Guzmán con gobernadores opositores

La exposición de Martín Guzmán ante los gobernadores y los jefes parlamentarios de la oposición, prevista para hoy, fue suspendida en medio de la desconfianza cruzada y la discusión por el lugar del encuentro. Los referentes de Juntos por el Cambio habían exigido que se concrete en el Congreso, la Casa Rosada primero dejó trascender que accedía y luego que prefería el Ministerio de Economía, y las idas y venidas y la falta de definiciones provocaron que la cita quedara suspendida.

Uno de los dirigentes de Juntos por el Cambio que iba a acudir al encuentro le dijo a Clarín que “la reunión estaba confirmada hasta el domingo a la noche”. “Estaba hablado con Sergio Massa y tenía el aval del Presidente para que se hiciera a las 19.30 en el Congreso”, explicó.

Sin embargo, el propio Massa llamó ayer a los gobernadores de Juntos por el Cambio para avisarles que la cita fue cancelada. Con la noticia puesta, el jujeño Gerardo Morales le dijo a Clarín: “Guzmán no quiere dar cuenta del ajuste que pactó con el Fondo”.

“Frente al preocupante endeudamiento del país, desde la oposición elegimos tener una actitud responsable, conscientes de lo que esto implica para el pueblo. Lamentablemente, el Gobierno suspendió el diálogo”, dijo luego Morales en su cuenta de Twitter.

Dirigentes de Juntos por el Cambio que estaban de vacaciones en la costa o en sus provincias se disponían a viajar a Buenos Aires para escuchar a Guzmán informar sobre la marcha de las negociaciones con el FMI. Sin embargo, la demora en la convocatoria oficial generó sospechas sobre las intenciones del Gobierno de concretar el encuentro.

“Si es en el Congreso no hay problema. Es lo lógico porque hay que discutir un proyecto de ley. Si es en otro lado, vamos a tener que discutirlo de vuelta”, decía un referente del PRO que integra de la mesa nacional de Juntos por el Cambio, partidario de no asistir si la sede era en Economía: “Puede que intenten que no se haga, porque no tienen nada que decir”.

Sobre el mediodía de este lunes, algunos referentes opositores no daban por caída la reunión -Gerardo Morales, el encargado de las negociaciones por JxC, seguía en conversaciones con el oficialismo-, aunque a esta altura consideraban que se achicaba el margen para concretarla.

La Coalición Cívica había advertido que no asistiría en caso de que la reunión no fuera en el Congreso. Y exigieron la participación de representantes del resto de los espacios opositores. “El diálogo no puede dejar afuera a ningún bloque con representación parlamentaria porque el acuerdo con el FMI pasa por todo el Congreso. Es importante que haya un alto grado de institucionalidad”, dijo Juan López -jefe de la bancada de Diputados- a Clarín.

(AG)