Gran Hermano: fuerte pelea entre Coti y Nacho por la comida

En las últimas horas, Coti se enfrentó a Nacho por el tema de la comida. Alfa comenzó opinando sobre el tema de los alimentos y dijo: "Si tenemos todo un orden, nos divertimos todos, la pasamos bien y tenemos para comer toda la semana y con ganas", comentó el participante encargado de la cocina en GH.

El momento de más tensión llegó cuando Coti entró del patio y le dijo: "¿Que pasó Nacho?" y luego completó. "Lo del queso rallado me lo estas tirando a mi". Rápidamente le retrucó: "Nunca se te nombró, no vengas a hacerte la mala porque nunca se te nombró", le dijo muy enojado Nacho.

Inmediatamente el “monito” lanzó: “Si vos sabés que te ponés un montón de queso rallado...”. “Bueno, ¿lo estás diciendo por mí? Por qué no venís y me lo decís, decímelo, no tengo problema, dejen de hablar así entre ustedes porque queda re feo eso, vamos a solucionarlo entre nosotros”, le respondió, picante, Coti.

“¿Querés que te nombre? Te nombro: el queso rallado, el dulce de leche, no se pueden hacer ravioles a las tres de la mañana, el flan, los postres...”, enumeró Nacho sobre las actitudes de Coti. “Ah, listo, bien Nacho, nunca te vi a vos consumir, nunca te vi a vos consumir”, contraatacó la correntina

Pero la pelea no iba a quedar ahí y el participante la fue a buscar al patio: "¿Por qué te pones así?" , le dijo. A lo que ella le contestó: "Yo me quiero poner así, es mi personalidad. No me vengas a romper las bo.... Yo a vos no te jodo".

Para terminar Nacho le explicó que en la casa son trece y la comida tiene que alcanzar para todos, a lo que ella volvió a comentar: "Dura para los trece, a caso nos morimos de hambre, no nos morimos de hambre". Luego la discusión nuevamente siguió en la cocina y la correntina volvió a arremeter: "Sos un caradura y el licuado no lo voy a estar haciendo para trece personas".

Luego de esto, Nacho le dijo: "No, pero podes preguntar", eso enfureció aún más a la novia del conejo y afirmó: "Vos sos el rey del mundo, ¿Quién te crees que sos?", finalizó picante.

