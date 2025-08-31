Incautaron estupefacientes y logística narco luego de tres allanamientos

En una operación conjunta, la Prefectura Naval Argentina llevó a cabo tres allanamientos en la localidad de La Cruz, por presunta infracción a la Ley 23.737 que concluyeron con la detención de una persona y el secuestro de estupefacientes.

Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo del Dr. Gustavo Fresneda, y la Secretaría N° 1, a cargo de la Dra. Romina Sánchez Venguiarrutti.

En el primer domicilio, ubicado en Av. Sarmiento y Cristóbal Altamirano, se identificaron a dos hombres, quienes quedaron en libertad y supeditados a la causa. Secuestraron un envoltorio de marihuana, tres celulares de alta gama y un total de $1.704.027 en elementos aforados.En el segundo domicilio, situado en Av. Sarmiento al 900, se identificó a una mujer, quien también quedó en libertad y supeditada a la causa. Se secuestraron dos envoltorios de clorhidrato de cocaína y un celular, con un aforo total de $186.252.

El tercer allanamiento fue en la zona rural y ribereña donde se detuvo a un hombre, quien quedó comunicado a disposición de la justicia. Se incautaron seis envoltorios de marihuana, dos envoltorios de clorhidrato de cocaína, dos celulares, una motocicleta Honda CG Titán 150, un automóvil Volkswagen Golf 1.6, un revólver calibre 22 largo, una balanza de precisión y $360.200 en efectivo.El aforo de los elementos secuestrados asciende a $14.458.088.El aforo total de los elementos secuestrados en los tres allanamientos asciende a $16.348.367.