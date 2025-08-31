Recuperaron celular robado tras un llamado anónimo

Una comisión policial de la Comisaría 14° Urbana logró recuperar un teléfono celular que había sido denunciado como robado el pasado 27 de agosto de 2025.

Se trataba de un Samsung A23 color celeste, que fue encontrado al costado de una vivienda sin terminar y se encontraba desbloqueado. Tras su secuestro, fue trasladado a la comisaría para continuar con los trámites correspondientes.

De acuerdo con los datos obtenidos, una persona había llamado a la Policía para dar aviso del hecho, aunque la alerta lo realizó de manera anónima.La Unidad Fiscal en turno tomó intervención.