Rufino Canteros elecciones en Corrientes Juan Pablo Valdés
POLICIA FEDERAL ARGENTINA

Atraparon a un hombre que buscado por varios delitos y es considerado peligroso

Por El Litoral

Domingo, 31 de agosto de 2025 a las 21:19

En un operativo realizado por la Policía Federal frente a Punta San Sebastián de Corrientes, atraparon a un hombre con múltiples pedidos de captura por robos y estaba prófugo por delitos cometidos en las provincias de Buenos Aires, Chaco y Corrientes


Fue un trabajo de la División de Unidades Operativas Federal Corrientes quienes venían movilizándose con sigilo en el seguimiento del hombre requerido por la ley.


El prófugo, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue interceptado y reducido. Según anticiparon estaba prófugo desde hacía varios años y era considerado un delincuente peligroso.

