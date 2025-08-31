Maxi Salas marcó un gol en el triunfo de River

Con goles de Santiago Lencina y del curuzucuateño Maximiliano Salas, River Plate venció como local a San Martín de San Juan 2 a 0 y manda en la zona B del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

El desarrollo del partido mostró a River Plate resolviendo el encuentro en apenas cuatro minutos: primero, a los 17, Lencina abrió el marcador y luego, a los 21, Salas amplió la ventaja con un remate que superó al arquero Matías Borgogno. El equipo local generó varias oportunidades, incluyendo un disparo de Bustos que exigió al arquero rival y un cabezazo del chileno Paulo Díaz que fue desviado con una atajada.

El triunfo del Millonario llegó después de una serie de tres empates consecutivos y tras la clasificación del equipo a los cuartos de final tanto en la Copa Libertadores como en la Copa Argentina, donde superó a Libertad y Unión por penales.

El equipo de Marcelo Gallardo alcanzó también la cima de la tabla anual y llegar al parate por la fecha FIFA con un envión positivo.

Luego del receso, el sábado 13, River Plate visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que San Martín, el jueves 11, se presentará en Córdoba para enfrentar a Belgrano.