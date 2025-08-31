César Lezcano, candidato de Limpiar Corrientes, llama a esperar los datos oficiales

Tras el cierre de las elecciones en Corrientes, César Lezcano, candidato a vicegobernador por la alianza “Limpiar Corrientes”, se refirió a los primeros datos parciales y pidió prudencia ante los resultados preliminares.

“Queremos tranquilizar un poco la ansiedad y ser responsables, porque recién se ha cargado un 11% de los datos. Estamos procesando información de toda la provincia y la ciudad, lo que no nos permite contar con un dato certero”, señaló Lezcano, quien explicó que el sistema oficial se cayó en varias oportunidades, impidiendo recibir información completa de los fiscales de mesa.

El dirigente destacó que la prioridad es manejar información confiable antes de emitir pronunciamientos: “Tenemos centros provinciales y en la ciudad de Corrientes que nos permiten manejar datos ciertos y reales. Es importante respetar los resultados y actuar con responsabilidad mientras trabajamos firmemente”.

Asimismo, Lezcano subrayó el papel de su espacio político: “Limpiar Corrientes es la segunda fuerza y será fundamental en los próximos cuatro años. Estamos siguiendo la jornada con expectativa y esperamos que continúe apareciendo información seria. Creemos que hay que esperar hasta tener al menos un 30% de los resultados oficiales para marcar una posición clara”.

Finalmente, cuestionó irregularidades durante el proceso electoral: “Las irregularidades que vivimos durante todo el proceso son lamentables”, concluyó.