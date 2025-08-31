Agustín Faraldo es el nuevo intendente de Libres y el PJ no retuvo la intendencia

Agustín Faraldo -candidato de Vamos Corrientes- es el nuevo intendente de Paso de los Libres Libres. Con este triunfo, el PJ no retuvo la intendencia y en segundo lugar quedó Miguel Arias, candidato que buscaba la continuidad del peronismo en lugar de Martín Ascúa el candidato a gobernador provincial.

"Gracias de corazón a cada libreño que confió en nosotros. Este triunfo es de todos", escribió en sus redes sociales. "Recuperamos Libres", señaló. El post acompañó con una foto junto a su vice-intedenta, Ana Miño.

Según los primeros datos locales, con el 20% de las mesas escrutadas según indican medios locales, Faraldo ganó con el 46% de los votos frente a un 30% de Miguel Arias.

En tercer lugar, quedó Javier "Tata" Sigilio, candidato de Eco y 6% para el candidato de LLA, Damián Garavano.

Faraldo ya realiza su caravana de triunfo en la calle Colón de Paso de los Libres.

Noticia en redacción