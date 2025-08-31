Noelia Bazzi fue reelecta en Bella Vista: "La gente reconoció el trabajo que hicimos"

Noelia Bazzi fue reelecta en Bella Vista como intendenta. "La gente reconoció el trabajo que hicimos", aseguró a la prensa la candidata de Vamos Corrientes y vicepresidenta de la UCR Corrientes. Si bien los datos hasta el momento siguen en carga, el triunfo fue contundente.

"Por lo que sabemos, serían cuatro concejales para el oficialismo, uno para el PJ y uno para Eco", señaló. Además, dijo que: "Por lo poco que pude ver no hubo tanto corte de boletas". "Ganamos en prácticamente todas las mesas y sobre todo en la zona rural", acentuó la intendenta.

La candidata de Vamos Corrientes relató que festejan en la localidad desde las 20. "Casi a las 20 comenzaron los festejos con la sede y seguimos esperando los datos", dijo.

"Los resultados son alentadores, trabajamos todos los días y nos entusiasma porque la gente reconoce lo que hacemos", señaló.