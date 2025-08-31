Narcomenudeo: un detenido con droga y objetos por $4 millones en Corrientes

Tras el allanamiento a un domicilio de la ciudad de Goya, un hombre de 48 años fue detenido al desarticular un kiosco narco que operaba con venta de cocaína.

Se trató del resultado de tareas investigativas llevadas a cabo por efectivos de la Delegación Inteligencia Criminal e Investigaciones de la Prefectura de Goya, en un expediente tramitado ante el Juzgado Federal a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo.

Concluída la requisa de la propiedad allanada secuestraron 12 bochas que arojaron como resultado positivo para clorhidrato de cocaína con un peso total 12.7 gramos.

Además, una motocicleta, dos celulares, balanza de precisión y dinero en efectivo, $481.600 en efectivo.

En resúmen el aforo total de lo incautado ascendió a $4.363.152.

Los elementos secuestrados quedaron en depósito judicial en la sede local de la fuerza naval, a disposición Juzgado interviniente por infracción a la Ley 23737.Los datos recabados, condujeron a los efectivos hasta una determinada zona de la ciudad donde se sabía del funcionamiento de un punto de venta de estupefacientes, por lo cual ubicaron a una casa que finalmente fue allanada.