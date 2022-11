“Cuando un compañero critica a otro, deja de ser peronista”

El presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “cuando un compañero critica a otro compañero, deja de ser peronista”, una cita a Juan Domingo Perón que es una réplica a los cuestionamientos que hicieron Cristina y Máximo Kirchner sobre el rumbo del gobierno al que pertenecen y sobre la idea del presidente de buscar una reelección.

“El Frente de Todos no es de tres o cuatro dirigentes”, afirmó el Fernández en una entrevista radial, y sostuvo que el diputado nacional “tiene una mirada equivocada”. “Nunca quise construir el albertismo, no creo en los personalismos y somos parte de un proyecto; se me puede acusar de cualquier cosas menos de hacer aventuras personales”, agregó en diálogo con Futurock.

Ayer, Máximo Kirchner fue el encargado de cerrar el congreso del PJ Bonaerense en Mar del Plata y en su discurso cuestionó al Presidente sin mencionarlo. “Gobernar no es una decisión individual, es del conjunto”, señaló el legislador.

“Nunca más nos puede volver a pasar lo mismo. No puede pasar otra vez en un frente amplio como el nuestro (Frente de Todos), que aquellos que se valen de construcciones colectivas, una vez que esa construcción los lleva a un lugar importante inicie una aventura personal”, señaló al rememorar la previa a las elecciones de 2019 y vincular aquel escenario con la actualidad de cara las elecciones de 2023. “Para aventureros está el turismo”, remató.

Más allá de la fuerte declaración que hizo a las críticas de Máximo, Fernández se preocupó por dejar en claro que “es buen compañero”. Y remarcó: “Nadie sobra. Todos hacemos falta. Toda opinión es valiosa y respetable. No quiero entrar debate, solo llamo a la reflexión”.

El jefe de Estado dijo que tiene la decisión de que el Frente de Todos gane la elección de 2023, más allá de quien sea el candidato. “Estoy seguro que es posible. Le pido a los compañero que me ayuden a eso, después discutiremos quiénes son las mejores candidatos. El que gane tendrá una fortaleza mayor” sentenció en alusión a la necesidad de celebrar las Paso. “Hoy hay que unir esfuerzos para salir adelante”, aseguró.

En medio del debate que surgió dentro del gobierno por la iniciativa kirchernista que busca eliminar las elecciones primarias, Fernández aclaró que “los temas electorales están vedados al presidente” y que “la decisión la tiene que tomar el Congreso”. “Las Paso fueron un gran hallazgo de Cristina, que permitieron democratizar los partidos políticos. No es un tema mío. A mí no me tienen que convencer, tienen que convencer a la oposición. No pierdan el tiempo conmigo porque no soy yo el que puede resolver esto”, insistió en alusión a las gestiones que está haciendo el ministro del Interior, Wado de Pedro, para contar con su visto bueno.

