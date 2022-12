Los torneos oficiales de Primera tendrán cambios para 2023

El consejo directivo de la Liga Correntina de Fútbol votó y aprobó en la última reunión del año el reglamento de los torneos oficiales 2023 de Primera “A” y Primera “B”, que tendrán cambios respecto a los que se disputaron esta temporada.

Los certámenes tienen fecha de inicio el 25 de febrero y se extenderán hasta el 12 de agosto.

Primera “A”

Del torneo de la máxima categoría participarán 16 equipos, y constará de una etapa de clasificación y otra de definición.

La etapa clasificatoria se disputará por el sistema de todos contra todos, a una rueda. En caso de igualdad de puntos al cabo de la misma entre dos o más equipos, para poder determinar la ubicación en la tabla se definirá de la siguiente manera: 1º) cantidad de puntos obtenidos en los partidos disputados entre sí; 2º) diferencia de goles; 3º) goles a favor; 4º) goles en contra; 5º) de persistir la igualdad se realizará un sorteo para definir la posición en la tabla.

Para disputar la etapa definitoria se dispondrán dos zonas de ocho equipos. Para determinar cada una de ellas se tendrá en cuenta la tabla de posiciones de la primera etapa.

Los equipos impares (1-3-5-7-9-11-13-15) conformarán la Zona “A” y los pares (2-4-6-8-10-12-14-16) la Zona “B”.

Se disputará por el sistema de todos contra todos en cada una de las zonas, a una sola rueda.

Los puntos obtenidos en la tabla de posiciones en la primera etapa son acumulativos y se mantienen durante esta segunda etapa.

En caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos, para poder determinar la ubicación en la tabla se utilizará el mismo sistema que en la etapa clasificatoria.

Clasificarán a semifinales los cuatro equipos que sumen la mayor cantidad de puntos obtenidos en el acumulado de las dos primeras etapas, independientemente de la zona a la que pertenezcan.

Se enfrentarán en esta instancia el 1º frente al 4º y el 2º con el 3º de la tabla general, a partidos de ida y vuelta.

Para obtener el pase a la final se tendrá en cuenta la mayor cantidad de puntos obtenidos en los dos encuentros, y en caso de igualdad, la diferencia de goles. De persistir la paridad se recurrirá a la ejecución de tiros penales.

La final será a un solo partido, y en caso de igualdad se utilizará el criterio de desempate adoptado en semifinales.

El campeón y el subcampeón del torneo Oficial serán los representantes de la Liga Correntina al Torneo Regional Federal Amateur (Trfa) 2023/24.

Los dos equipos que sumen la menor cantidad de puntos en el acumulado de las dos etapas descenderán a la Primera “B”.

Ascenso

El torneo Oficial 2023 de la Primera “B” tendrá la participación de 14 equipos.

También constará de una etapa clasificatoria y otra definitoria que se jugará por el sistema de todos contra todos, por puntos, a una sola rueda.

En la etapa definitoria los equipos serán divididos en dos zonas (los impares en una y los pares en otra), arrastrándose los puntos de la primera etapa y enfrentándose también entre todos, en cada grupo, a una rueda.

Clasificarán a cuartos de final los ocho equipos que hayan sumado la mayor cantidad de puntos en el acumulado de las dos etapas, independientemente de la zona a la que pertenezcan.

Los cruces, al mejor de dos partidos, serán: 1º vs. 8º (semifinalista 1); 2º vs. 7º (semifinalista 2); 3º vs. 6º (semifinalista 3); y 4º vs. 5º (semifinalista 4) de la tabla general.

Los cuatro equipos que logren el pasaporte a semifinales se enfrentarán de esta manera: semifinalista 1 vs. semifinalista 4 y semifinalista 3 vs. semifinalista 4.

Los que salgan airosos en dichos cruces jugarán la final, a un solo partido, para determinar al campeón del torneo.

El campeón y el subcampeón serán los equipos ascendidos a la Primera “A”.

Hay que aclarar que en caso de paridad en cualquiera de las etapas se utilizará el mismo criterio de desempate fijado en el torneo de la máxima categoría.

En febrero comenzará el Provincial

El presidente de la Liga Correntina de Fútbol (LCF), Pablo Alonso, participó de la última reunión de la Federación Correntina de Fútbol (Fecof) donde se puso fecha a la asamblea de renovación de autoridades de esa entidad, así como al inicio del Torneo Provincial de Clubes Masculino de Primera “A”.

El certamen provincial comenzará el 18 de febrero venidero, y los representantes de la Liga Correntina serán Cambá Cuá y Sacachispas, campeón y subcampeón del torneo Clausura capitalino.

Por otra parte, el titular de la Liga Correntina informó que el 11 de febrero se elegirá en la ciudad Capital a las nuevas autoridades de la Fecof.

En la última reunión del año de la Liga Correntina, Alonso agradeció el acompañamiento de los clubes a la actual gestión, los importantes debates, el diálogo fluido y la buena predisposición, y destacó la gran cantidad de partidos disputados en el año.

La primera reunión de la LCF de 2023 será el 31 de enero.

(RP)