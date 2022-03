Máximo Kirchner no dio quorum ni habló

Máximo Kirchner no dio quorum y pasadas ocho horas de la sesión por el acuerdo con el FMI no se lo vio entrar al recinto de Diputados. Tampoco se anotó como orador y los legisladores que responden a él y La Cámpora sí estuvieron presentes pero tampoco figuraron para hablar. A las 22 aseguraban que no sabían cómo iban a votar: “Esperamos directivas”, sellaron toda consulta.

El hijo de la vicepresidenta participó de la reunión de bloque que el Frente de Todos encabezó horas antes del inicio de sesión, pero no habló ni dio pistas de cuál será su posición. Ninguno se animó a preguntarle tampoco. “¿Para qué arriesgarse? Si viene todo tranquilo”, aseguró uno de los presentes. Otros diputados que manifestaron públicamente sus críticas al acuerdo que sí aportaron al quorum del oficialismo fueron Hugo Yasky, Leopoldo Moreau y Sergio Palazzo. Así como los tres diputados de Patria Grande (Itai Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho).

(JML)