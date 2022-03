Además de La China Suárez, a qué otras famosas intentó contactar Mauro Icardi

Cuando en octubre del año pasado explotó el escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia la China Suárez, después de que la empresaria descubriera que su marido se encontró en un hotel de París con la actriz mientras ella estaba con su hermana Zaira en Milán, fue Yanina Latorre quien, de alguna manera, se convirtió en una suerte de vocera de la empresaria.

La panelista de LAM se comunicaba a diario con la esposa del futbolista y contó con detalles todo lo que sucedió por ese entonces: la crisis marital que tuvieron, por qué decidió perdonarlo, y hasta reveló la llamada que mantuvo con el matrimonio cuando Icardi terminó admitiendo aquel encuentro con la ex Casi Ángeles, que él reservó la habitación a nombre de un polista, y datos que se supieron por ese entonces.

Los últimos días, el escándalo se reflotó luego de que Wanda asegurara que le hackearon la cuenta de Instagram y desde allí publicaron varios mensajes en contra de la China Suárez. También se (el hacker) calificó de “tóxica” sobre su relación con Icardi, y publicó conversaciones privadas que las mujeres habían intercambiado años atrás, cuando tenían una buena relación. Además, hicieron captura de pantalla de los mensajes que recibió del jugador de River Ezequiel Barco.

La esposa de Diego Latorre volvió a hablar con Wanda sobre las declaraciones que había hecho su abogada Ana Rosenfeld asegurando que Icardi le había querido dar celos a su mujer hablándole a otras personas por Instagram. “Ana se expresó mal. Se equivocó”, le dijo la empresaria a Yanina, quien contó “lo que ella (por Nara) quiso creer de la versión que le dio su marido.

Según los dichos de la empresaria -por lo que su marido le dijo en su momento-, el año pasado, antes de que se desatara el escándalo, él tomó el celular de su esposa y encontró mensajes de “alguien importante del fútbol”. “Ella le habría contestado. Nada grave, porque no pasó nada”, dijo Latorre y advirtió que no se trataba de Barco ni de ningún otro jugador.

“Por eso, Mauro empezó a tirotear a la China, le reaccionaba a las Historias”, continuó la panelista sobre lo que se supo luego: que la actriz respondió a aquellas interacciones de Instagram, intercambiaron teléfonos, primero hablaron por mensaje, luego llamadas, hasta que coordinaron su encuentro en París, mientras ella estaba en Madrid filmando una serie.

“Me dio dos nombres más de famosas que no voy a decir. Se lo juré”, agregó Yanina, quien le dio su palabra a la empresaria de que no revelaría a qué otras mujeres Icardi le habría reaccionado a sus Historias. “Son hasta más lindas que la China”, sumó y agregó que ellas “tuvieron códigos” por no haberle respondido al jugador. “No son íntimas de Wanda, pero son del medio y la conocen”, consideró.

“La única que contestó fue la China”, agregó Yanina Latorre sin revelar ningún otro nombre, cumpliendo con lo que le había prometido a Wanda. Sin embargo, fue el propio conductor del programa quien utilizó su cuenta de Twitter para dar su información y aseguró que las mujeres con quienes Icardi habría querido interactuar por Instagram son Jesica Cirio y Rocío Guirao Díaz.

Infobae