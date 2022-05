Gimena Accardi describió su vínculo con la China Suárez

Gimenna Accardi recordó cómo era su relación de amistad con Eugenia la China Suárez y contó cómo están hoy, luego de que se pelearan y tomaran distancia una de la otra. Ellas compartían grupo de amigas con Paula Chaves, María del Cerro y Zaira Nara. Como tales, vivieron juntas muchos momentos.

En ese contexto, al ser consultada por Pía Shaw, la mujer de Nico Vázquez contó que en más de una ocasión se juntaron entre amigas y con parejas y que estaba David Bisbal en el grupo: “Miles de veces comimos con él, la que cocinaba era la China, ella cocina bien”.

En ese momento, Ángel de Brito aprovechó para preguntarle cómo está hoy su vínculo con la ex Casi Ángeles:. “Estamos bien”, dijo la actriz a la vez que se sinceró: “No reconstruimos la amistad que teníamos, éramos hermanas, literal, pero esta todo bien. Todos nos llevamos bien con todos, pero en su momento con la China éramos muy amigas”.

Gimena dijo que ahora “están grandes” y se llevan “bien todos con todos” e insistió en que hoy prima una “buena relación y cordial” y que aunque “no es amiga” como en otras épocas, es una persona a quien ella quiere mucho y le desea siempre lo mejor. Al ser consultada sobre si le molestaba cuando critican a Eugenia, sumó: “No, pero cuando veo que muchos van solo a uno digo ‘ay’, depende cada caso pero me pasa en general digo ‘¡alguien que la defienda!’”.

Además, dijo que en su momento la China era una persona receptiva a los consejos y al diálogo: “Me escuchaba, lo que le pasa es que se pone nerviosa cando da notas y no es como es en la vida. Ahora hace mucho que no me vinculo con ella pero hasta la edad en la que hablábamos era así, pero es algo que a mi también me pasa, cuando me veo en las notas digo que no parezco yo”.

“¿Podrán volver a ser amigas?”, quiso indagar el conductor a lo que ella dudó: “No se si se reconstruye, nunca digas nunca, pero es como cuando te separas queda todo bien pero no volvés. Yo la quiero, le deseo lo mejor y no quiero que le den tanto (por las criticas)”.

La relación de ellas se deterioró luego de la muerte de Santiago Vázquez, cuñado de Gimena, en diciembre del 2016. En ese momento la actriz y su marido no sintieron que su colega estuviera a la altura de las circunstancias para acompañarlos en aquel duro momento que les tocó atravesar.

“Se comportó de una forma que no esperábamos con respecto a un tema que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo, no contuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma en que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas. Sobre todo en las malas”, dijo Accardi recién un año después.

Sin embargo hace un mes en Socios del Espectácilo aseguraron que Benjamín Vicuña habría tenido algo que ver en el distanciamiento entre las amigas. “Mariana Brey confirma que de la pelea de la China Suárez y Gimena Accardi hubo un determinante relacionado a un acercamiento, una tirada de perros sutil que Gimena cortó, anotó y contó a su amiga, de parte de Benjamín Vicuña”, dijo uno de los conductores. y su colega agregó: “Siempre se habló de la tragedia (la muerte de Santiago) que fue posterior, pero habían pasado otras cosas, la China lo desestimó”.

Dicho “avance” del actor chileno habría sido cuando estaba empezando a salir con Suárez (se conocieron en diciembre del 2015 y oficializaron su relación en mayo del año siguiente casualmente en la semana en la que se presentó la película que protagonizaban, El hilo rojo). De ahí en más, según dicha teoría, las dos ex Casi Ángeles comenzaron a distanciarse y sus diferencias se hicieron más profundas cuando tras la muerte de Santiago la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio no pudo acompañar a sus amigos como ellos sentían que tenía que hacerlo.

En junio del año pasado, Vázquez y Accardi estaban en el edificio de Miami que se derrumbó y se salvaron de milagro. Suárez se solidarizó con ellos. “Rezando y enviando buenas energías para que encuentren a todxs. Qué tragedia”, escribió en una historia de Instagram y luego en la siguiente, junto con un audio en el qeu el actor relata lo ocurrido, escribió: “Escucho tu audio una y otra vez y no puedo creer de lo que se salvaron ¡Gracias a Dios!”.

