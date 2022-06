Congreso: Juntos por el Cambio quiere que Kulfas dé explicaciones

Diputados de Juntos por el Cambio presentaron ayer una nota ante la Comisión de Energía de la Cámara baja para que cite al exministro de Producción, Matías Kulfas, para que dé explicaciones sobre sus dichos referidos a las licitaciones para el gasoducto Néstor Kirchner.

El exfuncionario tuvo que presentar su renuncia la semana pasada luego de que Cristina Kirchner le atribuyera la responsabilidad sobre información difundida a la prensa en off the record (“armaron un pliego de licitación a la medida de Techint”). En su carta de renuncia ratificó sus dichos sobre las presuntas irregularidades en la licitación del gasoducto Néstor Kirchner y criticó a la vicepresidenta por sus declaraciones en el acto por los 100 años de YPF.

“Ratifico lo dicho el viernes al finalizar el acto aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa Ieasa, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta”, dijo Kulfas en su carta. La oposición interpretó estas declaraciones como prueba de que una de las licitaciones estuvo “dirigida” para favorecer a una empresa en particular.

En ese sentido, también convocaron a la misma reunión informativa al secretario de Energía del Ministerio de Economía, Darío Martínez; al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo; a la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto; y al presidente de Integración Energética Argentina SA (Ieasa), Agustín Gerez.

“Frente a las declaraciones de Matías Kulfas, el Estado tiene la obligación de dar una respuesta coherente a la sociedad. En este rol, la Cámara de Diputados de la Nación, representa de forma directa a todos los ciudadanos que necesitan explicaciones respecto a una obra de tal magnitud que ha sido objetada de irregularidades por un funcionario público”, señala la nota que lleva la firma de siete diputados de Juntos por el Cambio.

“No solo los diputados, sino todos los argentinos, necesitamos claridad sobre esta obra de tal magnitud que afecta a muchas jurisdicciones, entre las que se encuentra mi provincia”, agregó Martín Maquieyra, diputado nacional por La Pampa.

El exministro de Producción se presentó ante el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli y negó cualquier tipo de hecho de corrupción.

“Lo primero que tengo que manifestar es que en ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción. Si hubiese tenido algún elemento que indicara la existencia de posibles actos de corrupción, los habría denunciado en sede judicial”, dijo Kulfas.

En su declaración, el exministro reconoció que el off the record fue de su autoría pero que se trató de un error en la comunicación y basó esa difusión en las “discrepancias y discusiones políticas y de políticas públicas” tras las críticas de la vicepresidenta. En varios tramos de su exposición, Kulfas reiteró que no le constaba ninguna irregularidad en la licitación para el gasoducto en Vaca Muerta.

Pero también señaló que fue una respuesta a las declaraciones de CFK en el acto por los 100 años de YPF que Kulfas calificó de “ofensivas e injustificadas hacia nuestra gestión en el ministerio”. La vicepresidenta le había pedido al Alberto Fernández que use la lapicera para que Techint —una de las empresas que ganó una licitación para el gasoducto— fabrique en Argentina las chapas que hace en Brasil para la obra y trae acá.

(JML)