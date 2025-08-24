Regatas pone en marcha su pretemporada

En el estadio Martín Brisco del Club Atlético Alvear, el Club de Regatas Corrientes iniciará este lunes de manera oficial la pretemporada de cara a la nueva campaña que afrontará en la Liga Nacional de Básquetbol.

La jornada será el puntapié inicial para los trabajos que llevará adelante la nueva versión del Remero que afrontará su temporada número 22 de manera consecutiva en la élite del básquet nacional, y que también tendrá el desafío del certamen internacional en la Liga Sudamericana.

El elenco de Regatas estará conducido por Juan Manuel Varas, quien viene de tomar la posta en la mitad de la pasada campaña y guiar al equipo a las semifinales de la LNB. Como primer asistente estará acompañando al DT Manuel Sánchez, entrenador nacido en Firmat con un amplio recorrido en Liga Argentina, Liga Nacional y en el exterior. Viene de ser asistente de Cimbria Randers en Dinamarca.

Como segundo asistente y entrenador de la Liga de Desarrollo estará Diego Checenelli. Además, el equipo de trabajo se mantendrá con Guillermo Stieg como preparador físico y Milton Cardozo como kinesiólogo, sumado a Damián Lezcano como utilero y Daniel Alarcón como jefe de equipo.

Para comenzarán la preparación se espera la presencia de los jugadores Fabián Ramírez Barrios, Nicolás Aguirre, Andrés Jaime, Iván Gramajo, Mateo Chiarini Sebastián Lugo, Juan Pablo Corbalán, Francisco Ferraro y Juan Larraza. A ellos se sumarán algunos juveniles.

En tanto que los internos Tayavek Gallizi y el dominicano Luis Santos se sumarán más tarde a la preparación.