Ganó Mitre, el próximo rival de Boca Unidos

Concluyó la sexta fecha de la zona B de la Reválida del Torneo Federal A de fútbol con los triunfos de Mitre de Posadas y Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, Buenos Aires.

Mitre, como local, goleó a Ben Hur de Rafaela 4 a 1. Los goles del equipo misionero fueron convertidos por Emanuel Mercado, Guillermo Bachke, de tiro penal, Gonzalo Melgarejo e Ignacio Valsangiácomo. Mientras que que Enzo Fernández marcó el único tanto rafaeilino.

El equipo misionero que ya se aseguró la permanencia y lucha por el primer puesto del grupo, visitará el sábado, desde las 15.30 a Boca Unidos. En tanto que Ben Hur comparte el penúltimo puesto de los promedios con Gimnasia de Concepción del Uruguay y hoy deberían disputar un partido de desempate para definir el segundo descenso.

En Las Parejas, Sportivo se vio sorprendido por Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y perdió 3 a 2. Los goles del vencedor fueron anotados por Federico Gay, Franco Olego y Martín Rodríguez. En tanto que para Sportivo, los descuentos fueron autoría de Ignacio González y Agustín Arcando.

Cumplidas seis fechas, las posiciones en la Zona B de la Reválida quedaron así: Boca Unidos 15 puntos, Sarmiento de Resistencia 12, Mitre y Sportivo Las Parejas 10, El Linqueño y Defensores de Belgrano 8, Sol de América de Formosa y Ben Hur 7, Gimnasia de Concepción del Uruguay 5 y Crucero del Norte 2.

En tanto que la tabla de promedios está de esta forma: Mitre 1.409, Sarmiento 1.364, Sportivo 1.333, Boca Unidos y Sol de América 1.227, Defensores de Belgrano 1.167, El Linqueño 1.125, Ben Hur y Gimnasia 1.042 y Crucero del Norte (descendido) 0.546.

La próxima fecha, la séptima, contempla estos partidos: Defensores de Belgrano vs. Sarmiento, El Linqueño vs. Crucero del Norte, Boca Unidos vs. Mitre, Ben Hur vs. Sol de América y Gimnasia vs. Sportivo.