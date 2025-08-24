Layoy pasó por Brasil y le pone una pausa a su actividad

El regreso a la competencia de Carlos Layoy no fue el esperado. El atleta libreño formó parte del Gran Premio de Brasil de Atletismo 2025 que se desarrolló este domingo en en la pista del Centro Nacional de Desarrollo de Atletismo en Bragança Paulista.

Layoy, de 34 años, terminó la prueba de salto en alto con tres nulos. La prueba fue ganada por el local Thiago Moura (Pinheiros-SP) con una marca de 2,21 metros.

“Me volvió a molestar el pie”, comentó Layoy en contacto con El Litoral y también anticipó que “creo que mi año deportivo terminó. Quiero recuperarme bien”.

El propio recordman argentino de la especialidad había adelantado que "vuelvo a la pista después de bastante tiempo y sin dolor. Vamos a remontar este 2025 que no empezó de la mejor manera en lo deportivo, pero sobre todo a disfrutar”.

Sin embargo, en Brasil, en el torneo que formó parte del Bronce del Tour Continental Mundial de Atletismo 2025 volvieron las molestias en el pie y no pudo conseguir un salto positivo.

"Cuando regrese a Buenos Aires, me haré un resonancia porque me molesta el tendón de Aquiles y no me deja correr como corresponde", sostuvo en diálogo con El Litoral. "Ma parece que es una secuela de la lesión que sufrió a principios de año", sostuvo.

Precisamente, durante la primera parte del año, Layoy quedó lejos de sus mejores registros, no pudo retener el campeonato argentino y se cortó una histórica racha de 14 títulos consecutivos.

En el 2025, su mejor salto fue de 2.10 metros, en una prueba que se realizó en Mar del Plata en la previa al Sudamericano que se desarrolló en la misma ciudad y donde quedó lejos de las medallas con un registro de apenas 2 metros.