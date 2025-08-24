Boca logró su segundo triunfo en el Clausura

Boca Juniors logró una victoria clave frente a Banfield en La Bombonera por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro, que se disputó ante una nutrida presencia de público, terminó con dos goles del equipo local marcados por Miguel Merentiel y Edinson Cavani, ambos tras una larga sequía.

"Hago lo mismo de siempre, todos los días dar el máximo para dar el máximo acá. A veces se puede hacer con goles pero lo más importante es que el equipo gane y estar cada vez más cerca del objetivo. Volví al gol, en una jugada rebotada pero hay que estar ahí también. Venimos buscando la regularidad, el grupo se está haciendo cada vez más sólido", declaró Cavani.

Leandro Paredes fue la gran figura, con participación directa en los dos tantos.

Afrontar la semana después de una victoria es bueno para la cabeza. Tenemos que estar todos los jugadores al 100% preparados para, cuando nos toque, ayudar al que tenemos al lado. Lo venimos trabajando y haciendo muy bien. Contento por este grupo que se lo merecía", señaló Leandro Paredes.

De esta manera, Boca sumó su segundo triunfo consecutivo tras imponerse en la fecha anterior ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

El Xeneize se metió en zona de clasificación tanto a los octavos del torneo local, como en la tabla anual a la próxima Copa Libertadores.

La próxima fecha, visitará a Aldosivi el domingo 31 de agosto, a las 14:30 en Mar del Plata. Banfield, por su parte, suma 7 unidades y marcha en la onceava posición. La fecha que viene será local ante Tigre, el viernes a las 19 horas