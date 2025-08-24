Se busca a tres menores que desaparecieron en Corrientes

La Policía de Corrientes pide la colaboración de la comunidad para encontrar a tres menores de edad que desaparecieron del hogar "Domingo Sabio" de la ciudad Capital.

Se trata de Lautaro Adolfo Benitez, de 14 años; Thiago Agustín Torres, de 14 años y Cristian Héctor Sandoval, de 13 años. Los tres se ausentaron del hogar "Domingo Sabio". La denuncia de su desaparición se realizó el sábado en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor, dando intervención a la Fiscalía de turno.

Lautaro responde a las siguientes características físicas: 1,80 metros de estatura, contextura delgada, tez morena, ojos color marrón, cabellos cortos tipo cresta.

La última vez que fue visto traía puesto jeans, buzo con capucha, chaleco azul, zapatillas negras y gorro de color negro.

Por otro lado, Thiago Agustín Torres, responde a las siguientes características: 1.75 metros de estatura, contextura robusta, tez morena, ojos color marrón, cabellos cortos oscuro

Además, llevaba puesto jeans color negro, zapatillas negras y buzo con chaleco.

Por último, Cristian Héctor Sandoval tiene 1.60 metros de estatura, contextura delgada, tez morena, ojos color marrones, cabellos cortos oscuro.

El menor llevaba puesto zapatillas oscuras, jeans color negro, buzo verde agua y un gorro naranja. Además, se lo puede reconocer por una cicatriz en la ceja izquierda.

Quienes puedan aportar datos ciertos para encontrar a los menores puede acercarse la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor o llamar al 3794-432913, o bien a la dependencia más cercana a su domicilio y/o comunicarse al 911 en la Capital y 101 en el Interior Provincial.