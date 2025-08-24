Zárate regresa a la competencia en Trelew

Luego de cuatro semanas, Carlos María Zárate regresará esta semana al circuito internacional de tenis. Lo hará en Trelew, en un certamen de categoría M25, y será en canchas sobre superficie dura.

El M25 Trelew Open, un evento oficial del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizado junto a la Asociación Argentina de Tenis y la Asotenech.

El correntino de 20 años jugó por última vez en Santiago de Chile donde logró logró una semifinal y una segunda ronda en torneos de categorías M15. Desde fines del pasado mes no juega y ahora retomará la actividad pero cambiará de superficie.

Zárate (976 en el ránking de la ATP) enfrentará en primera ronda del certamen chubutense al estadounidense de 21 años Samir Banerjee (492). Será el primer duelo que tendrán en el circuito internacional.

La estructura del M25 Trelew Open incluye 32 jugadores en el cuadro principal de singles, 32 en la clasificación y 16 parejas en dobles. La Qualy comenzó este domingo, mientras que los partidos del cuadro principal se iniciarán el lunes 25.