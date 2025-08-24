¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
la unidad Rolando Camozzi Barrios Gustavi Valdés
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
TENIS

Zárate regresa a la competencia en Trelew

El correntino de 20 años enfrentará a un jugador estadounidense en la primera ronda del certamen que se juega sobre superficie dura.

Por El Litoral

Domingo, 24 de agosto de 2025 a las 21:06

Luego de cuatro semanas, Carlos María Zárate regresará esta semana al circuito internacional de tenis. Lo hará en Trelew, en un certamen de categoría M25, y será en canchas sobre superficie dura.

El M25 Trelew Open,  un evento oficial del circuito de la Federación Internacional de Tenis (ITF), organizado junto a la Asociación Argentina de Tenis y la Asotenech.

El correntino de 20 años jugó por última vez en Santiago de Chile donde logró logró una semifinal y una segunda ronda en torneos de categorías M15. Desde fines del pasado mes no juega y ahora retomará la actividad pero cambiará de superficie.

Zárate (976 en el ránking de la ATP) enfrentará en primera ronda del certamen chubutense al estadounidense de 21 años Samir Banerjee (492). Será el primer duelo que tendrán en el circuito internacional.

La estructura del M25 Trelew Open incluye 32 jugadores en el cuadro principal de singles, 32 en la clasificación y 16 parejas en dobles. La Qualy comenzó este domingo, mientras que los partidos del cuadro principal se iniciarán el lunes 25. 

 

 

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Últimas noticias

PUBLICIDAD