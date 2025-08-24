Corrientes aplastó en el debut de la Copa País

La presentación del seleccionado de la Liga Correntina de Fútbol en la Copa País fue con una contundente victoria sobre el representativo de Oeste Chaqueño. El partido de ida de la semifinal de la Región Litoral Norte terminó 9 a 0 a favor del elenco correntino y prácticamente definió la eliminatoria.

El encuentro se jugó este domingo en el estadio principal del Complejo Leoncio Benítez, contó con el arbitraje de Daniel Miño. El encuentro no tuvo equivalencias y en 16 minutos, Corrientes ya ganaba 3 a 0. El primer tiempo finalizó 6 a 0 y en el complemento, los conducidos por Diego Pérez levantaron el pie del acelerador pero de todas formas aumentaron la diferencia.

La apertura del marcador llegó a los 7 minutos a través de Hugo Lugo. La visita sacó de la mitad de la cancha pero de inmediato recuperó la pelota el equipo correntino. Un largo pelotazo encontró a Guillermo Barreto, que la bajó de pecho y habilitó a Lugo para estampe el 2 a 0. Ahí ya se vio que la resistencia de la visita sería muy endeble.

Hugo Lugo (2), Gonzalo González, Juan Leguizamón, Hernán Valenzuela (2), Guillermo Barreto (2) e Ignacio Méndez fueron los autores de los goles para el triunfo del equipo correntino.

La revancha está programada para el domingo 31 en Villa Ángela, Chaco. El ganador de esta llave enfrentará en la final de la Región Litoral Norte al vencedor del cruce entre las ligas de Formosa y Eldorado, Misiones.