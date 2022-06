La furia de Nazarena Vélez tras un conflicto laboral con Georgina Barbarossa

Una guerra impensada se desató entre Nazarena Vélez y Georgina Barbarossa. Todo comenzó cuando la productora fue invitada a Emparejados, el programa que conducen Sabrina Rojas y el Tucu López los domingos en América, y allí, en un juego de preguntas, reveló que una de las personas con las que no volvería a trabajar es justamente con la ex subcampeona de Masterchef Celebrity.

“La contraté para Los Grimaldi y para la tele; nos hicimos muy amigas, yo creía que era amistad, pero no. Me decepcionó Georgina; íbamos a comer siempre, y cuando pasa lo de Fabián yo necesitaba un mes porque no me podía poner de pie, me había quedado en la calle y mi marido ya no estaba, me estaba volviendo loca”, había explicado en LAM.

Entonces, el programa que conduce Ángel De Brito fue a buscar la palabra de Barbarossa, quien contó su versión de los hechos. “Sinceramente, yo estoy tan feliz que no tengo ganas de meterme en este barro. Dice cosas que sabe que no son así”, comenzó expresando. Y se dirigió directamente a Nazarena: “Sabés que no es verdad, y si te informaron, te informaron mal”. En tanto, agregó: “Tengo como un balde de vaselina porque estoy muy feliz con todo lo que me está pasando. Algún día podré hablar con ella, que se yo”.

“No me afecta, porque aparte miente, entonces no me importa. Yo tenía un contrato con Viudas e hijas del rock and roll, ya firmado con Underground, y tenía ciertos días para grabar. Yo a ella le dije que sí, bajé mi porcentaje, así que no voy a entrar en su juego. Yo la quería mucho y sufrí mucho con lo que pasó porque yo a Fabían (Rodríguez) lo quería mucho. Era un súper padre, un súper productor, compañero. Fueron temporadas muy lindas. La gente que estaba ahí me conoce. Si la hace feliz, que diga lo que se le de la gana”, continuó. Por último, cerró: “No mientas más”.

La respuesta de Georgina Barbarossa a los dichos de Nazarena Velez (Video: "LAM", América)

Al ver la nota, la mamá de Barbie Vélez se mostró indignada. “¡Me parece conch....! La conozco, nos conocemos un montón ¿En qué mentí?”, comenzó su descargo. Y siguió: “Vamos a poner la versión de ella, que no podía trabajar de lunes a lunes. Había ganado por mil lo que me había pedido, porque yo le puse un seguro. Podés dejar de trabajar dos meses para hacerme la gamba, si querés podés. Fuiste una conch..., es así”

“¿Lo tenías que hacer? No, pero yo en su lugar me hubiera comportado de una manera completamente distinta. Sé que es una mina que labura, y que siempre estuvo al lado de su mamá y su familia, pero venías de ganar 300 millones de pesos ¿En serio no podes bancar 3 meses? Andate a cagar”, señaló muy enojada. Y finalizó: “Para mí es un sorete. Una mina a la que le abrí las puertas de mi casa, de mi familia, donde la banqué en momentos horribles. Y hasta me enfrentaba con Moria. Para mí se comportó como un sorete conmigo, yo no digo que ella sea un sorete, pero así se comportó conmigo”.

Infobae