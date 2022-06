Boleta única: “Hay que aprender cómo funciona porque si no no va a servir”

Tras la sanción del proyecto del sistema de boleta única de papel en las elecciones presidenciales y de legisladores en la Cámara de Diputados de la Nación, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard se pronunció a favor, pero advirtió que “es un sistema complejo que se tiene que aprender perfectamente como funciona porque si no no va a servir”.

Consultado por Carlos Alonso en el programa Lo bueno, lo malo y lo feo, sobre el proyecto del sistema de boleta única de papel dijo que “estoy de acuerdo con la boleta única papel, lo único que siempre he reclamado es que se tiene que enseñar cómo funciona sino va a ser un problema. La ventaja de la boleta única de papel es para el gran Buenos Aires, a nosotros no nos cambia la vida. Nosotros tenemos un sistema de fiscalización que es menor, porque no son tantas las mesas electorales como en el Gran Buenos Aires donde realmente están las denuncias de fraudes. Pero es un sistema complejo que se tiene que aprender perfectamente como funciona porque si no no va a servir”.

“Si se hace la boleta, identificando solamente a la cabeza de listas, eso ofrece un problema, porque vos no estás conociendo a los demás. El eterno problema que yo planteo: no sé por qué acá tenemos una devoción por la proporcionalidad”, dijo.

“Ese es el beneficio que tiene el otro sistema alternativo, que es el de las circunscripciones uninominales, que en cada lugar vos elijas un candidato, entonces vos lo podés conocer que ya ha funcionado en algún momento de la historia en Argentina”, recordó.