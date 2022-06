Virginia Gallardo apuntó contra el chef que también la acusó de pedir canjes

El mensaje del reconocido chef Dante Liporace se viralizó en cuestión de minutos en las redes sociales. Lejos de ser un enigmático, las palabras tenían nombre y apellido: Virginia Gallardo. Su justificativo se debía a que la panelista de Intrusos lo habría bloqueado luego de que él le negara el pedido de un canje para almorzar en su local.

Lo mismo ocurrió luego con la actriz Viviana Saccone, que le habría realizado un ofrecimiento similar. Luego de que el prestigioso cocinero mostrara en sus redes la conversación, la artista le respondió enojada y retrucó: “Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quién es y dónde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra”. Y redobló la apuesta: “Si querés, que me pases el nombre del lugar donde trabajás y te lo promociono sin ningún problema en mis redes. A mí me ofrecen canjes de todo tipo todo el tiempo, y como creo en el karma y el ida y vuelta, me gusta hacer promoción de pura buena onda”.

Con el correr de las horas, desde el panel de Intrusos Virginia volvió a manifestarse respecto al asunto y aclaró como había sucedido la cadena de situaciones. Primero, leyeron el mensaje con la propuesta que supuestamente correspondía a la misionera: “Te cuento hace un rato me escribió Virginia Gallardo pidiéndome restaurante si le puedo conseguir para ir mañana mediodía cuatro personas. A cambio Virginia les sube historias en su Instagram, mostrando comida y arrobando a lugar y a vos”. La respuesta del cocinero fue terminante: “No hacemos ese tipo de acciones”. Palabras más, palabras menos, lo mismo que ofrecieron en nombre de Saccone.

A continuación, Gallardo retomó las palabras de Liporace para reconstruir lo que había ocurrido. “‘Encima que manguean se enojan’. Una no mangueó ni se enojó, eso es lo gracioso”, señaló la panelista y dio su versión de los hechos. Enumeró su nutrida agenda de fin de semana largo, con múltiples funciones en teatro, su trabajo en Intrusos y la celebración de un cumpleaños y del Día del Padre, mientras buena parte disfrutaba del feriado. “¡No tengo tiempo! ¿Sabés la cantidad de restaurantes que nos ofrecen gracias a Dios?”, señaló.

En este momento, su compañera Nancy Duré, apuntó que, si bien este no era el caso, muchos restaurantes agradecen que las celebridades les hagan publicidad en sus redes sociales. Y Virginia fue contundente e irónica: “Hoy te digo la verdad, lo tengo que felicitar porque yo soy la que manguea el canje pero el que se ligó una movida de prensa de arriba, a costa mía y de Viviana Saccone, es él”, señaló la panelista, y explicó por qué había bloqueado al chef.

“El señor me arroba y hay que darle la derecha Yo no pierdo un minuto, cuando alguien me dice algo, o interpreta lo que pude decir, lo bloqueo como a cualquier hater. No entendía quién era, no lo conozco”, argumentó. “Al parecer después del bloqueo sin querer, porque no lo reconocí, pone: ‘encima que manguean, se enojan’. Por mí, como que lo bloqueé enojada. Eran dos películas diferentes”, aseguró.

Por último, la ex de Ricardo Fort se refirió a quienes se comunicaron con el chef de parte de ella, a los que definió como “gente seria”. Y cuando su compañera Marcela Tauro le pidió que lo mandara al frente, reconoció que a partir de este incidente se enteró de su forma de trabajar. “No es la manera. Me lo admitió y me pidió disculpas”, cerró.

infobae