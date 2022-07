Iván Basualdo jugará para La Unión de Formosa

Iván Basualdo, que tuvo su paso por San Martín de Corrientes, se convirtió en el cuarto fichaje de La Unión de Formosa para la Liga Nacional 2022/23. El pivote cerró la pasada temporada en Unión de Santa Fe luego de haberse desempeñado en Olimpia de Uruguay.

Basualdo, de 2,03 metros, nacido el 16 de enero de 1990 en la ciudad de Santa Fe, se había sumado a Unión en el tramo final de la Liga 2021/22 y totalizó 16 partidos con un promedio de 4,3 puntos y 7,1 rebotes en 18,9 minutos en cancha. Fue su retorno a la competencia luego de haber iniciado la temporada en Olimpia de Uruguay donde registro 7,4 puntos y 9 rebotes en 18 partidos.

El interno inició su carrera en la máxima categoría del básquet argentino en Obras donde jugó desde el 2013 al 2016. Antes había pasado por el ascenso con las camisetas de Alma Juniors, Atlético Echagüe y San Martín de Corrientes. Siguiendo con su recorrido por la Liga Nacional, pasó a Quilmes -2016 a 2018-, Olímpico -2019/20- y tuvo dos ciclos en San Martín de Corrientes interrumpidos por una experiencia en Leñadores de México -2020-.

Es la cuarta ficha para el elenco que será conducido por Sebastián Ginóbili, primero para el juego interior ya que los confirmados con anterioridad fueron perimetrales: Franco Vieta, Marcos Saglietti y Guillermo Aliende.

“Después de prácticamente un mes de negociaciones, de preguntar, de hacer sondeos, de intentar concretamente fichar jugadores, nos estamos armando y creemos que podemos conformar un equipo que intente jugar bien al básquet y ser competitivos”, comentó Mario Romay, dirigente de la entidad formoseña.

“Nosotros vamos a iniciar el torneo con las ocho fichas, de las cuales cuatro serán nacionales y cuatro extranjeros. Estamos en la búsqueda de un base extranjero y un interno más, que puede ser José Ascanio”, afirmó.

El exjugador de Regatas Corrientes afirmó que “el hecho de no contar con una cuota de la televisión me preocupa. Me preocupa como amante del básquet, que al deporte le cueste seguir metiéndose en los temas de agenda en Argentina”.

Sandrini a Argentino

Argentino de Junín anunció la llegada del rosarino Jeremías Sandrini, quien formará parte del plantel que disputará la próxima temporada de la Liga Nacional de Básquetbol.

El base viene de jugar en la Liga Argentina, vistiendo la camiseta de Independiente BBC. Allí promedió 10.3 en puntos; 48,1% en tiros de dos puntos; y 41,1% desde la zona de tres. A su vez, 3.6 rebotes; 1,9 en pérdidas; 1.1 recuperos; y en 5.4 asistencias.

El oriundo de la ciudad de Rosario, también tuvo paso por Estudiantes de Olavarría en la segunda categoría. Así mismo, jugó en la elite del básquet profesional, con los colores de La Unión de Formosa y ahora tendrá una nueva oportunidad de volver a la máxima categoría.

De esta manera, el entrenador Eduardo Jápez sigue en marcha con el armado de su plantel. Sandrini se suma a las renovaciones de Juan Cangelosi; Jonatan Slider; y Enzo Filippetti, como así también a la incorporación de Favio Vieta.