"Queremos devolver algo de lo recibido": donaron una camioneta a una escuela agrícola

Un gesto solidario unió a un grupo de hijos de la educación pública con una Escuela de Familia Agrícola ubicada a 25 kilómetros de la ciudad de Gobernador Virasoro.

Fue el lunes último, cuando la Asociación de Amigos de las Escuelas EFA de Corrientes, representada por Pablo Andrés Vassel, entregó al director del establecimiento de Colonia Unión, el profesor Nahuel Castillo, una camioneta Citroën Berlingo destinada a facilitar las tareas propias de la institución en la que más de 200 alumnos cursan sus estudios.

Se trata de un establecimiento de alternancia, donde los alumnos pasan una quincena y la siguiente, en sus hogares.

Reciben orientación docente en conjunto con sus familias, con lo cual hay pleno acercamiento y trabajo con todo el entorno cercano a los estudiantes. En Colonia Unión reciben alumnos que viven incluso a más de 150 kilómetros.

"Somos un grupo de amigos profesionales, comerciantes y empresarios que nos formamos en la educación pública, la que nos abrió la puerta al mundo de la mejor manera", afirmó Vassel.

"Vivimos en Buenos Aires y queremos devolver algo de la recibido, máxime cuando el nuevo presupuesto nacional es absolutamente insuficiente para la educación universitaria y técnica", sostuvo y añadió: "Paulo Freire nos enseñó que la educación no cambia al mundo, pero sí cambia a las personas que van a cambiar el mundo y los estudiantes de Colonia Unión tienen todo el derecho a recibir la mejor educación, como si estuvieran a 50 metros del Obelisco porteño".

Asimismo, destacó que "el Papa Francisco nos alertó que los países que desfinancian la educación se están suicidando: nos resistimos a tamaña tragedia y queremos aportar algo".

Vassel subrayó que salió "absolutamente impresionado por el trabajo de excelentes docentes, el apoyo que tienen de los padres, la calidad del trabajo que realiza la comunidad educativa y la cooperación de los municipios y empresas cercanas, aunque también muy preocupado porque desde hace varios años la provincia no cubre cargos docentes fundamentales para la tarea educativa".

Y destacó sentirse "esperanzado que la nueva gestión tomará cartas en el asunto".