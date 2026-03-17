Retiraron 25 caballos de las calles en operativos por animales sueltos en Corrientes

En Paso de los Libres, se retiraron de la calle un total de 25 caballos en el marco de operativos de prevención por infracción a la Ley Provincial N° 3.615 y la Ordenanza Municipal N° 1359/18.

Las tareas estuvieron a cargo de la Policía Rural y Ecológica de esa ciudad que llevó adelante un amplio operativo en conjunto con personal campero del Municipio local. Para cubrir distintos sectores de la zona urbana, se organizaron en tres grupos que se desplazaron a caballo, con apoyo de móviles motorizados.

Asimismo, se labraron las correspondientes actas y se iniciaron las actuaciones administrativas para identificar a los propietarios de los animales y avanzar conforme a la normativa vigente.

Desde la fuerza indicaron que este tipo de controles continuará desarrollándose de manera periódica, a fin de prevenir riesgos para la comunidad y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales.