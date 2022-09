¿Somos animales de experimentación?

Por Francisco Villagrán

villagranmail@gmail.com

Especial para El Litoral

Hay muchos investigadores e incluso científicos de prestigio que manifiestan la posibilidad de que el humano puede ser el resultado de experiencias genéticas realizadas por civilizaciones superavanzadas hace miles de años. Las mutilaciones de ganado forman parte obligada dentro de las investigaciones ufológicas de estos últimos tiempos. Para la mayoría, estos hechos a veces más que horrorosos son atribuidos a seres extraterrestres como los grises o entidades anómalas como el conocido como el Chupacabras. El tema es que, al parecer, estas entidades también perseguirían los mismos fines con nosotros, los seres humanos. Hay hechos que confirmarían esta aseveración, como por ejemplo, el caso Guarapiranga ocurrido el 29 de septiembre de 1988 en la ciudad brasileña de San Pablo, aunque dicho caso fue dado a conocer recién en el año 1993, recientes investigaciones aportan nuevos datos al fabuloso suceso.

La historia comienza cuando dos niños descubren en un islote de la presa de Guarapiranga el cadáver de un hombre con su rostro y cuerpo horriblemente mutilados. La víctima se encontraba vestida únicamente con unos calzoncillos y aún presentaba flaccidez por lo que los forenses dedujeron que no había fallecido hacía mucho tiempo. En el informe policial referente al caso se explicaba que la parte superior del rostro de la víctima había sido desollada y sus ojos arrancados al igual que parte de sus orejas y oídos, también faltaban la lengua y algunos músculos bucales. Entre los dedos de manos y pies se encontraron perforaciones de 2 cm. de diámetro. La piel de su rostro fue cortada en una sección triangular y sobre la carne viva fue untada una extraña sustancia de color negro, que no pudo ser identificada por falta de presupuesto en la policía brasileña, como es sabido, a los pobres no se les hace este tipo de análisis ya que la víctima no era de clase media y no pertenecía al jet set. ¿Cómo puede ser algo así? Un caso más que importante para la ciencia y la medicina es dejado de lado por una ridícula discriminación social.

Detalles

Sigamos con el relato de la investigación: se localizaron bajo sus axilas dos cortes perfectamente circulares de cuatro centímetros de diámetro sin mencionar otros realizados por todo el cuerpo producidos al parecer por un objeto cortante. Algo curioso fue que la víctima no registraba marcas de uñas o pezuñas o garras, lo que es común en cuerpos abandonados en lugares donde habitan alimañas y animales predadores, como el sitio en que fue encontrado el cadáver en cuestión. Otro detalle que llama la atención es que la víctima no presentaba restos de sangre y sus vísceras habían desaparecido. Según la declaración de los forenses, al parecer, los órganos internos fueron aspirados, supuestamente por los orificios que presentaba en las axilas. Como es sabido no hay ninguna técnica conocida para realizar esta extraña succión de órganos.

Al mejor estilo de una novela macabra de terror, los males sufridos por este pobre hombre no terminan aquí, ya que de su cuerpo también fue arrancada la bolsa escrotal izquierda, como así también la uretra estaba bastante dilatada y ensangrentada, lo que lleva a pensar que le hubieron introducido algún tipo de sonda. Vale también mencionar que no tenía rastro alguno de vello, tanto en el pubis como en las axilas. En la ingle izquierda se encontró un corte elíptico y no muy profundo. Y como si este cuadro dantesco fuera poco, su orificio anal había sido sustraído mediante una incisión de 15 x 8 cm. A pesar de todo el cuerpo no mostraba señales de haber sido estrangulado o golpeado para producirle la muerte. En síntesis, lo único que quedó dentro de la víctima fue un pedazo de pulmón que fue cortado al parecer con gran facilidad.

Todo este horripilante espectáculo tiene mayores coincidencias con la mutilación de animales que es muy común en los últimos tiempos en relación con las víctimas del presunto Chupacabras, extraña criatura de presunta procedencia extraterrestre que asoló a fines de la década del 80 y parte de los 90 todo el Caribe y Centroamérica. Su coincidencia es asombrosa. Se descarta el crimen ritual o satánico, ya que no se encontraron los típicos elementos como velas, cintas, sangre, huellas, etc. Llama mucho la atención el hecho que el cuerpo no haya sido atacado por los buitres que en gran número habitan esa región ni por ningún otro animal depredador o carroñero al igual que pasa con las mutilaciones de animales, en lo que parece ser otra coincidencia. Uno de los forenses que trabajaron en el caso, decía: “Nunca antes había visto un caso semejante, parecía como si un motor de 200 caballos de fuerza le hubiese succionado los órganos internos”. La víctima finalmente fue identificada, se trataba de un hombre de 53 años, casado, de religión católica, practicante, y de baja condición social. Vivía a orillas de la presa y se desempeñaba como guardia en una finca cercana al lugar donde fue encontrado. El hecho es por demás polémico, razón por lo cual las autoridades del lugar se encontraron bajo cierta presión y trataron de desinformar y buscar explicaciones, a veces más que ridículas. Lo peor de todo esto es que el caso Guarapiranga no es un hecho aislado ya que se saben en Brasil de otros hechos similares a los que se tapó por las autoridades. Solamente queda preguntarse ante estos hechos tan aberrantes, que sin duda las autoridades de las grandes potencias están en conocimiento, si somos víctimas de experimentos genéticos realizados por entidades extraterrestres? Y si así fuera, hasta que punto están involucradas las autoridades de los distintos gobiernos mundiales, que permiten que pasen estas cosas sin dar una explicación oficial. Sabemos que es muy difícil, casi imposible que esto ocurra, pero la esperanza es lo último que se pierde…