La curiosa historia que Susana Giménez compartió por error en redes y tuvo que borrar

Susana Giménez tiene más de tres millones de seguidores en las redes sociales. Sin embargo, no se lleva muy bien con ellas: no solo no sube gran cantidad de posteos como la mayoría de las famosas, sino que nuevamente compartió una historia que más tarde tuvo que borrar, porque la había subido por error.

El domingo, la diva que está en Punta del Este donde hizo la obra de teatro Piel de Judas, puso en sus historias un aviso de un departamento en venta en la ciudad balnearia del vecino país: 130 mil dólares, dos dormitorios con dos baños completos, cocina definida, balcón con agradable vista, 60 metros cuadrados, cochera fija, excelente ubicación.

Sin embargo, a los pocos minutos la historia desapareció. Seguramente haya sido ella misma quien la borró al darse cuenta que no la había compartido con la persona que deseaba, sino con todos sus seguidores.

No es la primera vez que le pasan cosas así a la conductora, ya en varias ocasiones compartió cosas sin querer y luego las tuvo que borrar. El año pasado, por ejemplo, subió un audio con una imitación del presidente Alberto Fernández y a los pocos minutos la eliminó. En ese momento, el mandatario habló en Twitter sobre el posteo de la diva: “Lamento la imprudencia que significa publicar una noticia fake de esta naturaleza. Ese no soy yo”.

Hace un año, tras haber contraído coronavirus, se fue a vacunar en Uruguay y a salir del centro médico donde se aplicó la inmunidad, compartió en sus redes sociales la captura del certificado, por error y minutos después lo borró. Y así, varias veces más, por lo que resulta común que Giménez comparta en redes cosas que en realidad quiere pasarle a su círculo íntimo.

Hasta este fin de semana Susana estuvo protagonizando Piel de Judas, con Antonio Grimau, Julieta Nair Calvo y David Masajnik, y los actores uruguayos Sebastián Slepovich y Patricia Álvarez. “Estamos acá en la comida de fin de temporada. Acabamos de terminar la última función, hoy 17 de septiembre de 2022... Lo digo porque va a quedar en el feed. Y estamos contentísimos. Hemos tenido una temporada fabulosa”, dijo en sus redes.

“Acá estamos con Yankelevich que está hablando por teléfono para ver cuánto recaudamos hoy. ¡Ay mi amor! Y bueno, estamos contentos todos. ¡Viva la vida, viva el amor!”, cerró el video de la cena de elenco con el que inmortalizó la última fecha de la pieza, al menos por ahora.

En la obra, Susana encarna a Marion Bruckner, una mujer exigente e intensa que debe apelar al ingenio y a su ácido sentido del humor para enfrentarse a las infidelidades de su marido. El libro fue escrito por los franceses Pierre Barillet y Jean Pierre Grédy, pero el personaje principal encaja perfectamente para el physique du rol de la diva, que nunca se priva de hacerle algunos guiños a los espectadores. Este papel, de hecho, le valió el premio ACE cuando la obra fue un boom durante su temporada en el Lola Membrives de la Calle Corrientes.

En su regreso a la televisión luego de dos años y medio de ausencia, Mirtha Legrand mencionó a Giménez, y la involucró en una incómoda pregunta que le hizo a su invitada, Moria Casán: “¿Vos nos querés a Susana y a mí?”. “Ay que pregunta, a mí me cuesta un h... querer. Te quiero muchísimo, te admiro y respeto. A Susana también la quiero, pero nunca fuimos amigas, será porque fuimos la rubia y la morocha (que la gente las relaciona) que trabajamos en algún momento juntas con Olmedo y Porcel, éramos los cuatro estelares, no había uno más que otro, en teatro encabezaba yo y en cine Susana, era una regla que teníamos”, explicó desconcertada la One, pero luego aclaró que admiraba, respetaba y quería a ambas.

