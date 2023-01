Paso de la Patria recibió a casi 250.000 turístas en la primera quincena del 2023

Paso de la Patria recibió a 242.879 visitantes en la primera quincena del 2023, un 32,29% más que en el mismo periodo el año pasado. Destacaron la visita de personas de Salta y Jujuy y de visitantes que pasan el día en la villa turística. Los viajeros elijen alquileres y analizan las ofertas más económicas, resaltaron.

La Municipalidad de Paso de la Patria confirmó ayer la cifra y destacó que se superó a los 183.594 visitantes que recibieron en la primera quincena del 2022. “Ese número es de acuerdo a un censo municipal. Nosotros tenemos un censo en la entrada de la ciudad y es la misma gente de Estadística y Censo que trabajó el año pasado la que registra uno a uno quiénes ingresan a la ciudad”, explicó Guillermo Osnaghi, intendente de la localidad, a El Litoral. “Es buena e importante la cantidad de gente que ingresa. Viene mucha gente del norte del país. Si bien viene mucha gente de todos lados, son los del norte los que más encontramos. De Salta y Jujuy es la gran cantidad”, indicó. Además, destacó que se suman los viajeros del interior de Corrientes y Chaco.

“Hay mucha gente también que viene a pasar el día y se vuelve a su ciudad. Por suerte hay de todo y eso te das cuenta en el nivel de tráfico de la ciudad porque cuando termina la actividad se reduce”, explicó el intendente. En cuanto a las reservas por hospedajes, mencionó: “Hay algunas plazas completamente alquiladas hasta febrero inclusive. Hay quienes tienen disponibles y estimo que es por el precio porque nos dicen que las personas consultan los precios y no alquilan al instante. Se entiende que buscan alternativas más económicas y por eso, a partir de la demanda, se refijan los precios”, explicó.

Paso de la Patria no posee camping municipal pero Osnaghi contó que los campings privados también tienen demanda. “De todas formas la mayor elección es de alojamientos. Se hicieron muchos alojamientos nuevos, con piletas y construcciones nuevas, por lo que hay muchas ofertas en el mercado”, sostuvo. “Todos los negocios tienen gente, los comedores siempre tienen clientes así que se ve el nivel de turistas. Es evidente”, mencionó. Para retener a los visitantes, además la Municipalidad ofrece algunas actividades públicas pero busca que no coincidan con las ofertas de las empresas locales a fin de garantizar su éxito. “En la playa por ejemplo están los paradores que hacen actividades. También las comparsas hacen sus eventos y no queremos competir con ellos”, destacó.

“Además tenemos cine móvil, en el parque hay actividades culturales y de entretenimiento y también música en el anfiteatro”, sostuvo. Cabe destacar que el fin de semana que viene, Paso de la Patria vivirá la edición 2023 de sus carnavales.

La Municipalidad de Paso de la Patria además insistió ayer en que el Centro de Conservación Aguará está cerrado para el acceso al público. “Por causa de la sequía en nuestros ambientes naturales, la fauna se encuentra buscando refugio y cuerpos de agua. Pedimos a la comunidad responsabilidad y respeto hacía la misma”, insistieron ante la aparición de posibles animales autóctonos en la zona.

Entre las recomendaciones están no alimentar a los animales, mantener distancia, no lastimarlos ni hostigarlos, protegerlos de las mascotas y contactar al Equipo de Rescate. Los turistas o vecinos de Paso de la Patria se pueden comunicar a través de WhatsApp al 3795-048-487.