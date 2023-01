Thiago cara a cara con Alexis tras nominarlo en Gran Hermano: el incómodo momento en vivo

Thiago Medina y Alexis Quiroga, más conocido como el Conejo, se reencontraron afuera de Gran Hermano en A la Barbarossa y se vivió un momento de tensión en el cara a cara.

“Él es una de las personas que yo más quería adentro de la casa, lo sentía como un hermano, me siento bien de estar acá con él devuelta”, dijo Thiago.

“¿Y por qué lo votaste?”, le preguntó entonces Georgina Barbarossa y el joven de 19 años oriundo de González Catán le contestó nervioso: “La cabeza me llevó a pensar cualquier cosa”.

EL CONEJO ENCARÓ A THIAGO POR HABERLO VOTADO EN GRAN HERMANO

Luego de sincerarse en cara a cara, el Conejo le reveló a Thiago qué fue lo que sintió cuando supo que lo votó en las nominaciones de Gran Hermano y al final le aclaró que está todo bien.

“Me llevo lo bueno y lo malo también. Se lo ha expuesto como traición porque me votó pero es un juego. Para que te quedes tranquilo, no pasa nada, si en el momento sentí impacto, pero no por eso dudé de vos”, le dijo Alexis a Thiago.

