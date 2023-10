Un grupo de trabajadores redujo el dolor de espalda con ayuda de estos ejercicios diarios

Una población de 28 trabajadores de horticultura intensiva residentes de las áreas urbana y rural del departamento de Lavalle, Corrientes, participó de un ensayo clínico, para determinar la prevalencia de los desórdenes músculo esqueléticos en la columna vertebral y en los hombros debido al esfuerzo físico de su actividad laboral.

También evaluaron el impacto de una serie de estrategias de prevención administradas a la población de trabajadores estudiada. El análisis lo realizó el personal del Programa Espalda Saludable de la Municipalidad de Goya y del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta).

Concluyeron que la implementación de estrategias preventivas, basadas en capacitaciones en el lugar de trabajo y ejercicios físicos específicos, acordados con los trabajadores durante la jornada laboral, supervisados y monitoreados semanalmente, durante un período considerable de tiempo, modifica hábitos, prácticas y procesos de trabajo, y permiten reducir significativamente las dolencias por desórdenes músculo esqueléticos de la columna vertebral y de los hombros, en trabajadores de cultivos intensivos.

Este trabajo fue publicado recientemente en el número 33 de la revista Agrotecnia, editada por la Universidad Nacional del Nordeste (Unne); lo dirigieron Martín Moro, Ignacio Paunero, José Aguirre Estrada y Julieta Pitton.

Población de estudio

La población de estudio estuvo constituida por 28 trabajadores adultos, de ambos sexos, de dos establecimientos, uno de producción de tomates (redondo y perita) y otro, de tomates (redondo) y pimientos. Los grupos de intervención, “A”, 17 y “B”, 5 trabajadores, se constituyeron con los trabajadores de ambos establecimientos que manifestaron deseos de participar en el estudio y prestaron conformidad, por medio de consentimiento informado.

El grupo comparativo “C”, 6 trabajadores, se formó con trabajadores nuevos, incorporados con posterioridad a ambos establecimientos (a 6 meses de iniciado el estudio), con deseos de participar y que prestaron conformidad a través de consentimiento informado.

Medidas de prevención

Los trabajadores de los grupos de intervención A y B, recibieron una capacitación y seguimiento semanal de los ejercicios administrados. Al inicio, los trabajadores participaron de una capacitación teórica de 30 minutos, sobre prevención de desórdenes músculo esqueléticos, fundamentos básicos y objetivos de los ejercicios de prevención.

Luego de una evaluación inicial, se enseñaron a cada trabajador 5 ejercicios específicos de prevención a ser realizados antes, durante y después de la jornada laboral, 2 (dos) ejercicios para la región cervical (cuello), 2 (dos) para la espalda (dorsal y lumbar) y 1 (uno), para los hombros.

Semanalmente, un kinesiólogo entrenado y certificado en Diagnóstico y Terapia Mecánica realizo el seguimiento de los ejercicios en los grupos de intervención A y B de ambos establecimientos, supervisó la realización y técnica de los ejercicios en las diferentes tareas y actividades durante 12 meses.

En tanto que en el grupo comparativo C, los trabajadores recibieron al inicio la misma capacitación teórica de 30 minutos, pero a diferencia de los grupos de intervención A y B, luego de la evaluación inicial, no tuvieron seguimiento durante el período de estudio, solamente se mostraron a cada trabajador los ejercicios de prevención para cada región anatómica en estudio, no recibieron monitoreo, ni supervisiones semanales del kinesiólogo, durante 6 meses.

De todos modos, se instalaron infografías a modo de recordatorio, en espacios comunes de ambos establecimientos, de los ejercicios administrados.

Para este estudio se excluyeron trabajadores con antecedentes de enfermedades reumáticas o inflamatorias, cirugía previa de columna vertebral, o antecedentes de enfermedades oncológicas y/o psiquiátricas, y mujeres en etapa gestacional.

Condiciones laborales

El estudio incluyó 7 actividades: trasplante (ahuecado, plantado y apretado de plantas), deshoje, desbrote, cosecha (pimientos y tomates), arrancado de plantas, extracción de plantas fuera del invernadero y atado – desatado de hilos de conducción.

La jornada laboral en todos los grupos, consistió en 8 Hs/diarias, con un total de 44 Hs semanales. Del total de los trabajadores estudiados en ambos establecimientos, 2 (7,1 %) de ellos corresponden a la categoría empleadores, 4 (14,3 %) a trabajadores formales y 22 (78,6 %) a trabajadores informales.

Resultados

Los resultados obtenidos, ratifican las observaciones realizadas por otros autores en regiones y países, socio-culturalmente, diferentes al de esta investigación. Los trabajadores de cultivos intensivos hortícolas en la región analizada, presentan estimaciones de prevalencias de desórdenes músculo esqueléticos de la columna vertebral elevadas.

La categorización del esfuerzo físico de la actividad de trasplante de plantines reveló ser de tipo liviana durante la faz de ahuecado, mientras que el plantado y apriete son pesadas y como tal debe tenerse en cuenta la carga térmica durante las mismas.

Finalmente, los resultados, son elocuentes y de algún modo, expresan el complicado contexto en el cual se desempeña la actividad. Trabajadores, que se caracterizan (como en otras actividades agropecuarias), por el inicio desde tempranas edades, con años de trabajo en el sector, bajos niveles de escolaridad formal.

A esto, se suma la escasa mecanización de los procesos productivos que demandan el predominio de tareas manuales y esfuerzos físicos repetidos. Todo junto, constituyen verdaderos determinantes sociales de la salud de los trabajadores, que condicionan, e influyen en los modos de trabajar, vivir, padecer y enfermar.

Por tal motivo, a partir de la experiencia obtenida, el equipo de investigadores consideró factible su réplica en otras experiencias, dada la factibilidad de implementar las estrategias preventivas utilizadas, su bajo costo, son ejercicios simples y posibles de realizar in situ en cualquier momento de la jornada laboral, no requieren inversiones de infraestructura por parte de los empleadores y/o la industria del sector y han tenido una muy buena adhesión por parte de los trabajadores.

Lavalle

La agricultura, emplea más de 1 billón de trabajadores en el mundo, constituyendo aproximadamente el 40 % de la mano de obra a nivel mundial, más de la mitad de ellos, vive en países en desarrollo. El 80% de los alimentos del mundo (en términos de valor), se producen en las denominadas granjas familiares.

Los desórdenes músculo-esqueléticos relacionados al trabajo (DME) son eventos que involucran dolor, empeoran o se agravan, con el desempeño físico de distintas actividades, tareas o condiciones de trabajo. Su origen es variable pudiendo comprometer músculos, tendones, nervios, ligamentos, articulaciones, cartílagos o bien, los discos intervertebrales de las diferentes regiones del cuello y la espalda.

La prevalencia de una enfermedad o dolencia, es un indicador epidemiológico de ocurrencia, capaz de expresar estimaciones y comparaciones en tiempo y espacio, de la ocurrencia de un determinado evento de salud, con relación a variables referidas a la población estudiada. Operativamente, es una medida de proporción, entre el número de casos de un determinado evento, enfermedad o condición de salud, y la población, multiplicado su resultado por la base referencial de la población en cuestión, %, %0, %00 o %000.

Los DME constituyen la dolencia más prevalente en trabajadores agropecuarios, principalmente en establecimientos de cultivos intensivos fruti-hortícolas, caracterizados por alto requerimiento de tareas manuales, con bajos niveles de mecanización. A diferencia de las lesiones agudas, los DME se caracterizan por su naturaleza, acumulativa y repetitiva, desarrollados por la exposición a distintos y múltiples factores de índole personal, físicos, psicosociales, socio-culturales y laborales.

Entre los DME, el dolor lumbar es la dolencia más prevalente en los trabajadores agropecuarios. Si bien el dolor lumbar per se no constituye riesgo de vida para las personas que lo sufren, representa actualmente un problema relevante en materia de salud y ocupación, dado que es el mayor responsable de discapacidad a nivel global, y principal motivo de ausentismo laboral a nivel mundial.

Los trabajadores agropecuarios, tienen el doble de riesgo de sufrir dolor lumbar, cuando se los compara con cualquier otra actividad, y es 8 veces más probable que necesiten cambiar de ocupación, como consecuencia de esta dolencia. La realización de ejercicios físicos, permitiría reducir el dolor lumbar, en algunas poblaciones de trabajadores, pero es incierta la evidencia respecto al tipo, intensidad, frecuencia y adhesión de los trabajadores a los mismos.

Al presente, se desconoce la eficacia de este tipo de modalidades preventivas, en los trabajadores del sector hortícola de Corrientes. Los procesos y prácticas de trabajo de tipo manual, requieren en primer lugar el aprendizaje y posteriormente, con la ejecución continua y el tiempo, los trabajadores desarrollan destrezas, habilidades y hábitos de trabajo, para cada actividad en particular. De este modo, “el hacer continuo” y diario, genera hábitos de trabajo y con ello, el trabajador automatiza prácticas, llegando a realizar tareas, movimientos y acciones, en forma automática.

Este proceso, es facilitado por mecanismos neurofisiológicos, ajenos a este estudio, que permiten al trabajador ser eficiente, rápido y productivo, a expensas de exponer la salud a DME.

En personas con dolor lumbar, se utilizan ejercicios específicos denominados extensión de pie y extensión acostado. El sustrato teórico, radica en el modelo discal, por el cual, el desplazamiento posterior del núcleo pulposo del disco intervertebral puede ser reducido, rápida y efectivamente mediante ejercicios y/o posturas, con el consiguiente alivio del dolor.

Esta reducción del núcleo desplazado, permitiría la disminución o eliminación de la dolencia y la recuperación de la movilidad afectada.

Los departamentos de Goya, Lavalle y Bella Vista, de la provincia de Corrientes, constituyen, junto con la región de La Plata, provincia de Buenos Aires, las regiones con mayor producción de cultivos hortícolas en invernaderos, de la Argentina . Emplea una enorme cantidad de trabajadores, gran parte ellos, en condiciones de trabajo informal y precarias, pagos por rendimiento, bajo nivel de escolaridad formal, haciéndolos vulnerables a la exposición de múltiples factores de riesgo de DME.

La actividad del cultivo intensivo de hortalizas, exige un esfuerzo físico considerable, la realización de tareas manuales, repetitivas, y en su mayoría de posturas inclinadas hacia adelante (en flexión), con la consiguiente pérdida e inversión de las curvaturas anatómicas (lordosis), desplazamientos y sobre carga de las estructuras blandas de la columna.

Las tareas habituales en el ciclo productivo de hortalizas como trasplante de plantines, arrancado y extracción de plantas, desbrotes, y cosecha entre otras, demandan al trabajador una carga física importante en términos músculo-esqueléticos, al requerir flexiones repetidas y sostenidas de la columna. Por otra parte, las actividades de atado, desatado de hilos y deshojes, comprometen elevaciones repetidas y constantes de ambos hombros por encima del nivel de estos, provocando dolencias por sobrecarga y sobrestiramientos repetidos de las estructuras músculo-ligamentosas de la articulación.

A la fecha del presente estudio, no han sido analizados previamente los DME de la columna vertebral, su prevalencia y el impacto de medidas preventivas, el tipo de esfuerzo físico, y la influencia de la carga térmica, en la actividad hortícola.