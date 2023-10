Tutores denunciaron a la directora de una escuela capitalina por malos tratos a niños

Un grupo de tutores se manifestaron ayer frente a la escuela Escuela Primaria N° 155 “San Vicente de Paul” de la ciudad de Corrientes tras denunciar maltratos por parte de la directora. La disputa comenzó tras cancelar el baile que realizaban los alumnos de 6° grado y una de las madres afirmó a El Litoral que la directiva “zamarreó y agarró de los cachetes” a su niña de 11 años. La denuncia formal fue realizada en la Comisaría Primera.

Los problemas en la institución comenzaron en el 2019 según mencionan los tutores. Este año se intensificaron y en dos oportunidades, los padres se vieron obligados a pedir soluciones al Ministerio de Educación. El Litoral se contactó con el Consejo General de Educación de la provincia, que confirmó que se inició un expediente; sin embargo, no informaron sobre el tenor del mismo.

En reclamo de explicaciones y exigiendo la destitución de la directora del establecimiento educativo, ayer un grupo de padres se manifestaron frente al sitio ubicado en calle Mariano Moreno 1163 y luego se dirigieron al Ministerio de Educación para hacer entrega de una segunda nota en menos de 2 meses. La primera se presentó el 25 de julio de este año. El conflicto más reciente se desató el pasado jueves, un día antes de la fiesta de educación física. La directora supervisó las coreografías preparadas por todos los estudiantes y decidió cancelar la de 6° grado por contener música y baile “inapropiados”. Los niños se molestaron debido a que estuvieron ensayando por mucho tiempo y recurrieron a la directora a pedir explicaciones.

Emilia, madre de la niña que sufrió el presunto maltrato por parte de la directora, mencionó a El Litoral: “El jueves me fui a retirar a mi hija de la escuela, veo que ella y sus compañeros salen llorando, yo no entendía nada. Los chicos y otros padres me cuentan que la directora zamarreó y agarró de los cachetes a mi hija”.

“Junto con otros compañeros fueron a decirle que habían ensayado mucho para hacer la presentación. En eso mi hija dice que no va a presentarse y la directora le responde ‘si vos no querés venir, no vengas’ y pasó lo del hecho de violencia”, continuó la tutora de la nena de 11 años.

“Al otro día me acerqué a la directora, me lleva a la Dirección y me niega rotundamente haber maltratado a mi hija y me explica que canceló el baile porque la música era inapropiada. A todo esto los compañeritos de mi nena me vuelven a decir que la directora le pegó. Entonces, recurrí a la comisaría para hacer la denuncia”, afirmó.

La versión de la directiva no se correspondía con la que le habían dado su hija, los compañeros y algunos maestros, por lo que ese mismo viernes decidió realizar la denuncia en la Comisaría Primera de la Mujer y el Menor de la ciudad de Corrientes.

Otra de las madres consultadas por El Litoral manifestó: “Queremos que se sepa que la violencia entre adultos está mal, porque también maltrata a los maestros. Y peor es la violencia física hacia una nena indefensa en una escuela y por parte de una directora que supuestamente tiene que cuidar a los estudiantes”.

Pese al problema, los chicos de 6° grado continúan asistiendo al establecimiento educativo para no retrasarse en los contenidos.

