Susana blanqueó el motivo por el que no le gustó cómo la interpretó la China Suárez

Susana Giménez es una de las tres grandes divas de la Argentina y como tal, muchas otras actrices del medio se ilusionan con ser su sucesora. Pero ella tiene una mirada bastante peculiar al respecto y la compartió en "Socios del espectáculo"

"La verdad es que para mí, nadie es reemplazable. Creo que nadie reemplazó a Marilyn por ejemplo o a Jack Nicholson... qué se yo. A Mirtha Legrand tampoco... no va a existir otra como ella".

Fue en ese momento que Rodrigo Lussich le recordó el disgusto que se llevó cuando la China Suárez la caracterizó en la serie de Sandro, pero Susana explicó por qué no lo había gustado nada. "A mí no es que no me gustó su trabajo sino la ropa que le pusieron. Yo en esa época me fijaba mucho en eso... Las caracterizaciones de las producciones argentinas me dan bronca a veces. La ropa que eligieron para Sandro tampoco era la que él usaba. Tenía cosas muy particulares, divinas y le hicieron cualquier cosa.

Una razón insólita para descartar todo el trabajo de la actriz aunque la Diva sostuvo que la responsabilidad, en este caso, no era de la China sino de quienes pensaron en el personaje.

¿Qué dijo Susana sobre el trabajo de la China en "Sandro de América, la serie"?

La producción se realizó en 2018 y fue allí que la China se puso en la piel de Susana para contar el peso que había tenido en la de esa serie. Tiempo después, se supo que la Diva se había sentido 'ridiculizada' en esa serie y empezó a correr la versión de que tampoco le caía en gracia la actriz.

Pero esta vez, tuvo la oportunidad de aclarar las cosas dando las insólitas razones de su desagrado. ¿Coincidís con ella?

Fuente: Pronto