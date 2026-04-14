La foto de Karina Milei y Lule Menem con dos gobernadores

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el subsecretario de Gestión Institucional, Lule Menem, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibieron este martes a los gobernadores de Entre Ríos y de Mendoza, Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo.

"Durante la reunión, los funcionarios y los mandatarios provinciales conversaron sobre la agenda conjunta que comparten las provincias y la Nación", informó el Gobierno.

Entre otros temas de gestión -añadieron- el Gobierno les confirmó a los gobernadores que avanzará con un decreto para que algunas provincias puedan, mediante inversiones privadas, avanzar con la realización de obras de infraestructura en los tramos de rutas nacionales que se encuentran dentro del territorio de esas provincias.

En ese sentido, los gobernadores Frigerio -del PRO- y Cornejo -de la UCR- "ratificaron el rumbo del Gobierno y el acompañamiento de dichas provincias, además de destacar el trabajo conjunto que ambos llevan adelante con el Gobierno Nacional", expresó en un comunicado el Poder Ejecutivo Nacional.

