El silencio de “Chocolate”

Un puntero político con 48 tarjetas de débito dentro de un cajero automático, en millonaria extracción. Un caso cerrado en la Justicia en tiempo récord y el puntero, inhallable.

¿De qué se trata todo esto? El fondo es una muestra ínfima de cómo se solventan los bajos fondos de la política vernácula, nada que debiera sorprender. Como tantas otras maniobras que se realizan a diario para trasladar los recursos del estado a la acción partidaria.

Lo que sí debería saberse y está mantenido aún como un secreto guardado bajo siete llaves, es ára quién trabaja el puntero y a quién le rinde tributo su silencio.

¿Quién sale beneficiado con la desaparición de Chocolate Rigau?

Ayer en Clarín, Hugo Wortman Jofré, el directivo de la organización Poder Ciudadano, describió como un pacto toda la maniobra que está ocultando el mar de fondo de ese episodio con las tarjetas.

Vale la pena conocer sus argumentos:

“El caso de “Chocolate” Rigau nos interpela a todos, pero a partir de las nuevas instancias del caso judicial tenemos que estar especialmente preocupados por su seguridad personal.

A partir de hoy, tras su búsqueda para ser detenido, “Chocolate” está en riesgo de vida: vale más su silencio que su palabra.

Esta claro que Rigau responde a sus Jefes, quienes lo protegieron hasta ahora (con asesoramiento e influencias), pero es obvio que no quieren que declare ante la Justicia y pueda comprometerlos a ellos. Silenciar a “Chocolate” es el nuevo objetivo de la mafia que lo cobijaba.

Por eso es imperioso transmitirle que si él cooperara con la Justicia (en el marco de la ley del arrepentido 27.304) podría salir indemne del proceso y ayudar a toda la sociedad argentina a conocer como se financia la política con recursos públicos.

Desde Poder Ciudadano apoyaremos a todos los “chocolates” que tengan información y quieran ayudarnos a desentrañar esta maraña de corrupción que atraviesa transversalmente a toda la política argentina. Hasta hoy, algunos silencios, resultan inexplicables.

Sinceramente creo que como arrepentido “chocolate” va a estar más seguro que como prófugo de la Justicia. Basta con mirar los casos de los arrepentidos recientes (Centeno, Manzanares o Fariña) para advertir que no corren riesgos de vida. La opinión pública monitorea sus casos, están insertos en programas de protección supervisados por las autoridades judiciales y hasta podrían haber cambiado sus identidades o haber obtenido algún tipo de ayudas económicas.

En cambio, Rigau en la calle solo recibirá la protección del grupo mafioso que lo condujo hasta donde se encuentra y si no sirve a sus designios, le soltarán la mano.

Como sociedad, no tenemos que perder nuestro horizonte. Estamos frente a un caso de corrupción de enorme magnitud – tal vez solo comparable a las coimas en el senado o a la obra publica de santa cruz – pero no debemos olvidar que “chocolate” Rigau no es nuestro objetivo, es solo un bajo eslabón de una cadena de complicidades hermanadas por un gran pacto de silencio. Tenemos que trabajar para otorgar salidas decorosas a todos los potenciales cooperadores de la Justicia y concentrarnos en descubrir a los verdaderos cerebros de esta trama corrupta.

Confío en que podamos romper ese pacto y lograr que la gente de bien coopere. Como dijo Edmund Burke: para que el mal triunfe, solo se necesita que los hombres buenos no hagan nada”.