LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/26

MOTIVO: “Adquisición de mobiliario para dependencias a inaugurarse en edificio sito en calle 9 de Julio N° 859 de esta Ciudad, en obra nueva en Mocoretá – Corrientes y stock del Servicio Suministros”.

FECHA APERTURA DE SOBRES: El día 19 de mayo de 2026 a las 10:00hs.

LUGAR DE APERTURA: Servicio Compras – Servicio Administrativo Financiero – Carlos Pellegrini Nº 894 – Corrientes, Capital – y se efectuará con la modalidad videoconferencia y/o streaming autorizada por Resolución del STJ N° 145. En caso de querer presenciar la misma, deberá consultar la página institucional del Poder Judicial, donde oportunamente se publicara el link de acceso.

Pliego de Condiciones Generales, Pliego de Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas, Planilla de Cotización (Excel), Anexo I, Anexo II, Instructivo y Video para completar la planilla de cotización, podrán ser consultados y descargados a través del siguiente link: https://www.juscorrientes.gov.ar/servicio-administrativo-financiero/servicio-compras/licitaciones-2026/ Sin costo.

Consultas Administrativas, Consultas Técnicas y/o Pedidos de Aclaratorias: deberán realizarse conforme lo establecido en los Art. 8° y Art. 9° del Pliego de Condiciones Particulares.

PRESUPUESTO OFICIAL: $258.307.000 IVA INCLUIDO (Pesos doscientos cincuenta y ocho millones trescientos siete mil).