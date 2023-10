Peter Lanzani blanqueó su nuevo romance: "Estoy enamorado"

Pese a la alta exposición que siempre tuvo, Peter Lanzani se ha encargado de mantener en secreto sus relaciones amorosas. Tan es así, que sólo se han dado a conocer cuando él desea contarlo. Esta vez no fue la excepción, ya que sorprendió al revelar que el amor nuevamente ha llegado a su vida.

A lo largo de su carrera, sólo en dos oportunidades se dio a conocer que el actor se encontraba en pareja. La primera vez fue con Lali Espósito, cuando aún era adolescente, y la otra con Tini Stoessel, cuyo amor inició en el 2013 y terminó a mediados del 2015.

Sin embargo, tras aquella última experiencia que se dio a conocer, Peter Lanzani optó por mantener un hermetismo total en lo que respecta a su vida privada. Es por eso que, más allá de algunos rumores, jamás volvió a presentar una novia.

Ahora, el actor se hizo presente en los Premios Cóndor 2023 y un móvil de Implacables lo interceptó para hablar sobre su situación amorosa. En este contexto, le recordaron que en la semana se rumoreó que él estaba en pareja con una chica de La Plata.

Ante la consulta, Peter Lanzani lo desmintió: “¿Con una chica de La Plata? No, es mentira”. Sin embargo, sorprendió al detallar que los rumores eran mentira, pero no porque se encuentra soltero, sino que por el lugar en el que vive su nueva novia: “Estoy en pareja, pero no con una chica de La Plata”.

Aún impactada por haber recibido la noticia, la notera de implacables comentó “Estás en pareja, eso es lo importante”. Por lo que Peter Lanzani dibujó una sonrisa en su rostro para demostrar que se encuentra feliz ante la situación amorosa que afronta actualmente. “Sí, sí. Por suerte, sí”, respondió.

Ahondando en el tema, el actor contó que por más que intenten descubrir de quién se trata, su novia no esta relacionada con el medio, por lo que no tiene la misma popularidad que él. Además, tras la consulta, aclaró que pese a estar pasando un buen momento con ella, aún no tomaron la decisión de comenzar a convivir.

Fuente: Pronto