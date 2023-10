Morena Rial rompió el silencio y aclaró si está saliendo con un preso de Batán

Morena Rial volvió a estar en el centro de la polémica ya que se la vio salir de un penal ubicado en Batán y comenzaron a correr rumores de que estaría saliendo con uno de los reclusos que cumple su condena allí. Tras esta noticia, su padre, Jorge Rial, se pronunció muy indignado. Ahora Morena rompió el silencio y aclaró si este noviazgo "tumbero" es cierto

"Para empezar esa persona tiene una familia, y me parece que la exposición que le han dado, más allá que yo esté acostumbrada a salir en la tele, esas personas no, y no está bueno. Quiero aclarar que tengo una amistad, fui de buena onda porque claramente está lejos de su casa, porque justo yo fui para Mar del Plata, y no me costaba nada ir y alcanzarle algunas cosas", explicó Morena Rial en Bien de Mañana.

"No estoy en pareja, estoy sola, ni con él, ni con ninguna otra persona. Me parece demás que estén dando datos. No sé qué tan relevante puede ser que yo vaya a un lugar", agregó la hija de Jorge Rial.

Ante sus declaraciones, Pampa Mónaco le hizo una pregunta clave, "¿Pero por qué el ingreso figura como concubina?"

"Es que en realidad, en un servicio penitenciario pasan solo familiares, o personas directas. No podés ir a un penitenciario y decir, 'soy una amiga, voy a pasar'. Yo lo conozco hace bastante a este chico", aclaró Morena.

Luego Horacio Cabak, le recordó que su papá había dicho que sentía vergüenza de que su hija estuviera saliendo con un preso, a lo que Morena respondió: "Y bueno, no tengo nada para decir, yo hago lo que quiero, ya soy grande para hacer lo que quiero".

¿QUIÉN ES EL AMIGO DE MORENA RIAL?

"Se llama Agostino Carriño. El joven en cuestión tiene 28 años y recibió una pena de 7 años y 6 meses por un violento robo que llevó a cabo en el 2019. Carriño se disfrazó de policía para cometer el asalto", revelaron en LAM.

Fuente: Pronto