Las noticias más importantes del 30 de abril

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Corrientes: investigan mensajes antisemitas contra una menor y su familia
Un operario correntino murió en un accidente laboral en el Parque Industrial de Paraná
Prefectura secuestró una embarcación y más de 160 kilos de pescado en Corrientes
Primer caso de fentanilo en Corrientes: secuestraron 300 ampollas y detuvieron a un hombre
Corrientes: más de 500 jóvenes participaron del primer Torneo Promocional de Atletismo
Ingeniero japonés llegó a Corrientes y visitó el Parque Industrial de Santa Catalina
Crisis de transporte: exigen reincorporar a choferes suspendidos y fijan nueva audiencia