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Las noticias más importantes del 30 de abril

Por El Litoral

Jueves, 30 de abril de 2026 a las 07:18

Otra vez la Ruta 14: un muerto tras un triple choque en Colonia Liebig

Qué dijo el jefe de Gabinete sobre las obras en la Autovía 12 de Corrientes

Corrientes: así funcionarán los servicios durante el feriado por el Día del Trabajador

Corrientes: investigan mensajes antisemitas contra una menor y su familia

Un operario correntino murió en un accidente laboral en el Parque Industrial de Paraná

Prefectura secuestró una embarcación y más de 160 kilos de pescado en Corrientes

Primer caso de fentanilo en Corrientes: secuestraron 300 ampollas y detuvieron a un hombre

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