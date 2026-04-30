Racing empató en Venezuela y se complica su pase a la siguiente fase

Racing igualó 1-1 ante Caracas en el Estadio Olimpico de la UCV, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana 2025-26. La Academia dejó pasar una chance y quedó tercero en el Grupo E con 4 puntos. Es así que está fuera de la zona de clasificación a la siguiente fase, por detrás de Caracas (5) y Botafogo, el líder con 7 unidades.

Después de dos remates desviados de Bruno Zuculini desde fuera del área, Racing tuvo su mejor chance en los primeros minutos en una carambola que encontró afortunadamente bien parado a Frankarlos Benítez. El arquero reaccionó rápidamente luego de un centro que Jesús Quintero cabeceó en el área chica, rebotó en un compañero y tenía destino de red.

El local se aproximó con peligro a los 13 minutos, cuando Michael Covea lanzó un córner y Luis Mago ganó de cabeza en la altura. Sin embargo, su frentazo esquinado se fue muy cerca del poste derecho de Facundo Cambeses.

A los 18’, la Academia tuvo una buena chance. Gabriel Rojas envió un tiro de esquina y Conechny y Zuculini se molestaron para meter un cabezazo que Benítez manoteó sobre el travesaño.

El equipo de Avellaneda falló una oportunidad inmejorable a los 24’, ya que Nazareno Colombo le dio un derechazo y la pelota dio en la mano de Mago, en un claro penal. Del disparo se hizo cargo Gabriel Rojas, quien le dio con la zurda abierta, pero de manera anunciada, lo que permitió el lucimiento del arquero del equipo venezolano.

Con el Albiceleste como pleno dominador, Gastón Martirena lanzó un centro desde la izquierda y Santiago Solari se elevó en el área, aunque su cabezazo no tuvo dirección para inquietar a Benítez. Un rato después, Baltasar Rodríguez buscó de media distancia y la pelota se fue cerca.

De manera notoria, los dirigidos por Gustavo Costas inclinaban la cancha, pero no tenían la lucidez imprescindible para generar situaciones concretas para desnivelar el marcador.

Por fin, la Academia rompió el cero a los 42’. Baltasar Rodríguez desbordó por izquierda y pinchó un hermoso centro que pasó por encima al arquero y permitió que Tomás Pérez la cabeceara en la puerta del arco para inflar la red y poner el 1-0 en la capital venezolana.

En el tercer minuto adicionado de la primera parte, Zuculini anticipó y tocó para Conechny, quien condujo y abrió para la subida de Baltasar Rodríguez. Desde fuera del área, el número 20 buscó el ángulo izquierdo estuvo a centímetros de ampliar la ventaja racinguista.

En apenas 43 segundos del complemento, Jesús Yendis puso el 1-1 con un golazo. El número 13 pasó subió por izquierda, amagó, pasó entre Colombo y Martirena y metió un zurdazo cruzado que dejó a Cambeses hecho un póster.

Poco después, Racing tuvo todo para desnivelar nuevamente. Un largo pase cruzado encontró a Fereira en la puerta del área. El lateral quiso pararla con el pecho y la dejó servida para que Tomás Pérez la punteara y, ante la salida del arquero, rematara con la derecha. No obstante, no pudo ser su segundo tanto, ya que el balón se estrelló en el poste derecho y ahogó el grito de gol del pibe racinguista.

Después de un buen rato sin noticias cerca de los arcos, Cambeses salvó dos veces a Racing. A los 31’ del segundo tiempo, el arquero Benítez pateó desde su área y Marcos Rojo falló en el cierre, lo que permitió el pique de Wilfred Correa. El arquero racinguista tuvo la repentización necesaria y puso todo el cuerpo, varios metros fuera del área, para desviar la pelota ante la llegada de Correa. Luego del rebote, y antes de que llegara Sebastián González por derecha, barrió el césped y la despejó hacia el lateral.

Caracas volvió a estar cerca a los 41’, con una muy buena habilitación de González para Robert Hernández, quien buscó cruzarla y casi la clava en un ángulo. Poco más tarde, Rodhier Lezama subió por derecha y mandó un buscapié que Nazareno Colombo sacó al córner.

Aunque el equipo argentino había sido muy superior en la primera mitad, a esa altura sufría el partido y aguantaba con uñas y dientes una igualdad que, en principio, tenía gusto a poco.

En los primeros segundos de tiempo adicionado, Matías Zaracho habilitó por segunda vez a Damián Pizarro y el grandote, desde un ángulo muy cerrado, le dio un derechazo potentísimo que Benítez alcanzó a sacar en el primer palo.

Aunque la Academia buscó, sin ideas, en los minutos finales, su segundo tiempo fue muy pobre y ratificó que los dirigidos por Gustavo Costas atraviesan una crisis inocultable y están demasiado lejos de su mejor versión.

Espn