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Prefectura secuestró una embarcación y más de 160 kilos de pescado en Corrientes

El valor de las especies ictícolas fue valuado en $10 millones
 

Por El Litoral

Miércoles, 29 de abril de 2026 a las 18:36

A la altura del kilómetro 431,6 del Río Uruguay, interceptaron un bote con 160 kilos de pescados ilegales, cuyo aforo fue estimado en más de $10 millones, en un operativo de la Prefectura Naval Argentina, concretado en Mocoretá.


Fue durante tareas de patrullaje destinadas a la prevención y control de la seguridad náutico deportiva y de pesca. 


En ese contexto, los efectivos divisaron la embarcación plástica "El Aventurero" con un tripulante a bordo y luego de realizar la inspección correspondiente, hallaron cuatro bolsas de arpillera que contenían ejemplares cuya captura se encuentra prohibida. 


El recuento total arrojó el secuestro de 22 dorados y 26 bogas, con un peso superior a los 160 kilos.


Tanto el bote como el motor y la mercadería transportada quedaron a disposición de las autoridades competentes. El valor total de los elementos secuestrados supera los $10 millones, en el marco de los controles para proteger los recursos naturales de la provincia.

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